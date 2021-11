Rapport de la visite de suivi des activités de nutrition dans les zones de santé de Cilundu et Kabeya Kamuanga province du Kasaï-Oriental du 23 au 30 juillet 2021

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La Province du Kasaï-Oriental affiche une prévalence de malnutrition chronique de 42.8%. Les enquêtes territoriales réalisées en Avril 2019 dans le territoire de Miabi et Lupatapata ont également présenté des résultats très alarmants au regard de la situation nutritionnelle soit 59,1% et 54,9% respectivement pour Miabi et Lupatapata dont environ 5 enfants sur 10 de moins de 5 ans sont touchés par le retard de croissance, qui est une menace sérieuse à leur survie, avec des conséquences insidieuses sur la croissance linéaire et compromet leur développement cognitif. Seulement 53.9 % des enfants sont mis au sein dans l’heure qui suit l’accouchement (EDS 2013-2014).

Le territoire de Miabi présente une prévalence MAG de 11,3% selon les mêmes enquêtes territoriales d’avril 2019. Le bulletin SNSAP n°43 du premier trimestre 2021 révèle que les zones de santé de : Cilundu et kabeya kamuanga sont en alerte et cela respectivement 6 et 5 fois selon le bulletin précèdent. Bien que couvertes totalement par les interventions de prise en charge MAS, ANJE-U avec l’appui de Save the children, MAM et ANJE avec l’appui de Conopro et Apede respectivement Cilundu et Kabeya kamuanga, Care group avec appui de CRS et CPSr avec appui de Prosani et Unicef via le Pronanut.

Il faut noter que les habitudes alimentaires de ces deux zones de santé font qu’elles soient classées en phase 4 et 3 selon l’IPC cycle 19 de 2021, respectivement pour Kabeya kamuanga et Cilundu.

Quelques cas de rougeole ont été signalés dans la zone de santé de Cilundu ce qui constitue un boulevard de la malnutrition.

Le conflit coutumier opposant les communautés de bena-tshishimbi et bakua-ciya dans la province du Kasaï central a surgit depuis juin 2021 avec des conséquences humanitaires considérables qui ont altéré la vie des populations. Au total 6184 personnes ont été contraintes de se déplacer vers la zone de santé de kabeya kamuanga dans la province du Kasaï oriental et cela a fait que la zone ait connu une pression démographique inhabituelle pouvant peut-être jouer sur la planification en cours.

L’analyse situationnelle ci-dessus confirme une situation de précarité nutritionnelle dans ces zones de santé nécessitant l’amélioration de la qualité des interventions et de la coordination en nutrition, raison pour laquelle le cluster nutrition Mbuji-Mayi se fixe d’effectuer une mission de suivi de toutes les activités de nutrition et de différentes recommandations des missions antérieures dans ces zones de santé pour une période allant du 23 au 30 juillet 2021.