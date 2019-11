Rapport de l'Évaluation Rapide des besoins, Province du Nord Kivu, Territoire de Masisi, Chefferie de Bashali, Groupement de Bashali/Mokoto, Localité de Lupfunda/Muhongozi, 26 octobre 2019

Description du conflit

Muhongozi est une notabilité de la localité de Lupfunda en groupement de Bashali/Mokoto. Il est situé à 11 km au Nord de la cité de Kitshanga sur la route principale Kitshanga – Mweso. Des réunions communautaires, focus groups et entretiens individuels, il est ressorti que les localités environnantes ont connu de multiples affrontements entre GA (CNRD, NDC/R, APCLS, CMC et FDLR) en 2018 qui n’avaient pas trop affecté la notabilité de Muhongozi. Les évènements qui ont plus affecté Muhongozi sont les opérations récentes des militaires FARDC accompagné par les éléments de NDC/R contre la coalition des éléments CMC et FDLR Foca du mois de septembre 2019 et celle du 06 octobre 2019. Ces affrontements avaient eu lieu dans la localité voisine de Murambi/Bushebere dans le groupement de Bukombo en territoire de Rutshuru. Comme Muhongozi est à proximité du dit groupement fief des groupes armés en retranchement, notamment le CMC, FDLR Foca et maimai APCLS, la tentative des militaires loyalistes de traquer ces groupes armés a occasionné des mouvements de la population de la localité de Murambi/Mushebere vers la notabilité de Muhongozi dans territoire de Masisi. Les déplacés se dirigeaient selon la tendance de rapprochement et vers les villages qu’ils jugeaient un peu sécurisés.

Muhongozi est sous contrôle des militaires FARDC basé à Kihira et des éléments de la PNC.