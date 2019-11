Rapport de l’Évaluation Rapide des besoins: Province du Nord Kivu, Territoire de Rutshuru, Chefferie de Bwito, Groupement de Bukombo, Localités Mubirubiru - Katsiru, 25 octobre 2019

Description du conflit

Le site de JTN (dans ses quartiers Rouge, Bwito, Kapya, Birere, Vert A, Vert B, Kabingo) et le centre de Katsiru (dans ses villages Bariere, Njiapanda, Majengo, Sayuni, Katsiru centre, Fubwe Kabumba et Ujio) s’étendent sur deux localités, Mubirubiru en groupement Kihondo et Katsiru en groupement Bukombo.

Des réunions communautaires, des focus groups, des entretiens et observations menées sur JTNKatsiru confirment que du 17 au 21/09/ 2019 et du 01/10/2019 à nos jours, l’axe continuent à accueillir de nouvelles vagues des déplacés en provenance du groupement Bukombo, villages de Mashango, Rwindi, Makomalehe, Mumba, Kabuga, Kivumu, Mushwaga, Kanyangohe et du groupement Kihondo, villages de Kiyeye, Burambo, Hanika, Petit Magasin, Mayi ya chumvi, Muhanga… Ces deux groupements sont, ces derniers temps, le théâtre d’une part des affrontements entre les deux groupes armés actifs qui se disputent la suprématie dans la zone, à l’occurrence le CMC (Collectif des Mouvements pour le Changement) et le NDC-R (Nduma Defense of Congo- Rénové) et d’autre part des affrontements entre les FARDC et le CMC dans le cadre de traque des Groupes Armés de la zone.

Ces controverses récurrentes sont à l’origine de tous ces mouvements pendulaires des populations. Rappelons que de novembre 2018 à février 2019, la zone avait connu un autre mouvement des populations du aux affrontements entre le CMC et les GA armés étrangers CNRD (Congrès National pour le Renouveau et la Démocratie) des villages du groupement Kihondo : Kiyeye, Mfarika, Nyarubande, Bajakaga, Kanyatsi, Mubirubiru, Mahanga, Kanyangohe, Kyahenda, Buranda, Mudugudu, Mayi ya chumvi, camps Mabuye se sont vidés de leurs populations. En outre ces populations sont instable depuis 2 décennies, confrontées à de tueries, Kidnapping, enlèvements braquages, viols et violences sexuelles, pillages, taxes, barrières, travaux forcés…

Du coté site JTN, quelques 1 020 ménages dont 812 déplacés identifiés au mois d’Août, ont été assistés par CHRISTIAN AID en vivres (haricot, farine de maïs, huile etc.) pendant que du Côté Katsiru centre, EPER-SUISSE aurait amorcé le processus d’identification depuis le mois de septembre et enregistré provisoirement plus de 500 ménages déplacés suivant un critérium sélectif de vulnérabilité.

De nos jours, il a été confirmé 411 ménages déplacés sont nouvellement arrivés après l’identification de CHRISTIAN AID dans le site JTN en date 09/09/2019 contre 394 ménages nouvellement arrivés dans Katsiru centre.

Des visites ménages présentent des conditions difficiles de vie des déplacés récents, arrivés sur l’axe après l’assistance. Sans accès aux terres arables, victime de pillages systématiques des biens et des récoltes dépourvus de moyens de substances, ils exposent des besoins multisectoriels en AME, Vivres, Santé, Wash, éducation auxquels ils sont incapables de répondre. L’on estime que 50% des IDPs sont prises en charge par des familles d’accueil à Katsiru contre 10% pris en charge par les familles d’accueil dans le site JTN).