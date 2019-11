Rapport de l’Évaluation Rapide des besoins, Province du Nord Kivu, Territoire de Rutshuru, Chefferie de Bwito, Groupement de Bulombo, Localité de Bukombo, 20 Octobre 2019

Description du conflit

L’Est de la RDC est depuis 2 décennies le théâtre des groupes armés locaux et étrangers.

Le CNRD (Conseil National pour le Renouveau et la Démocratie) est une branche dissidente des FDLR (Forces démocratique de Libération du Rwanda). Il est composé en majorité par des jeunes venus du Rwanda et d’autres nés sur le sol congolais n’ayant pas participé au génocide. Il a pris de l’ascendance sur les autres dans le territoire de Masisi et de Rutshuru dont les radicalistes FOCA (Force Combattante Abachunguzi) et les RUD (Ralliement pour l’Unité et la Démocratie).

Pour faire face à cette branche, les groupes locaux dont : NDC-Rénové- (Nduma Defense of Congo) ; UPDI dit Mazembe (Union des Patriotes pour la Défense des Innocents) et FPC forment le CMC (Collectif des Mouvements pour le Changement). Après l’avoir réduit, ce collectif des mouvements sans base solide s’est vite disloqué contre les Nyantura (d’obédience Hutu) présumé confrère aux FDLR. Maintenant l’appellation CMC est resté entre les mains du Général autoproclamé Dominique du FPC. Des alliances contre nature s’en sont suivi.

Le groupement de Bukombo dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru a été dès lors le fief du seigneur de guerre Nyatura Bafakururimi. Il est ce dernier temps le retranchement des Groupes Armés Nyantura-CMC, FDLR, APCLS...

Les tentatives de neutraliser les GA de Bukombo par les FARDC deviennent récurrentes. En avril 2018, les FARDC appuyées par le NDC/R tentent de décamper la coalition de Nyatura CMC et FDLR Foca dans le groupement Kihondo et dans certaines localités du groupement Bukombo (Katsiru, Mushango, Mushabere), mais en vain. En Juillet 2019, des combats opposent les mêmes fractions dans les notabilités de Kashavu, Kazuba, Kavumu, Shonyi et une partie de la notabilité de Bukombo 2 (Kinjugu, Muko et Kibwe), occasionnant de nouveaux mouvements de population vers Bukombo centre (notabilité de Bukombo 1 et 2), Mweso, Muhongozi et Kitshanga, villages du territoire de Masisi.

Les mêmes scènes se reproduisent en début et en fin septembre 2019. Des affrontements opposent les FARDC au CMC renforcé par une nouvelle coalition des APCLS (Aliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain) de Janvier propulsés de Masisi par les NDC-R.

Fin septembre 2019, les interlocuteurs signalent que Dominique, le patron des éléments Nyatura lance un appel aux déplacés qui seraient dans le Bukombo centre pour regagner leurs villages d’origines. Ainsi, en début Octobre, l’on assiste au mouvement de retour massif dans la localité de Mashango où se trouve le quartier général du CMC et dans les notabilités de Kashavu, Kazuba, Kavumu et Shonyi en localité de Bukombo. Actuellement, l’on estime que 80% des déplacés ont regagné leurs notabilités d’origine. Le reste prévoit que la reprise des hostilités est probante.

Signifions que dans le cadre de cette évaluation, l’unité d’évaluation est la localité Bukombo en groupement Bukombo, Chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Ce sont les mêmes ménages qui font les mouvements de déplacement et de retour depuis avril 2018, selon la situation sécuritaire. Lors des affrontements, ils quittent les notabilités sous contrôles de groupes armés pour un retour aussitôt. Seule les notabilités de Bukombo1 et 2 au centre est sous contrôle partielle des militaires FARDC. Tandis que les notabilités Kashavu, Kavumu, Kazuba et Shonyi sont des zones de retour.