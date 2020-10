Rapport de l’Équipe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï (A/HRC/45/50)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-cinquième session

14 septembre-2 octobre 2020

Point 10 de l’ordre du jour

Assistance technique et renforcement des capacités

Résumé

Le présent rapport est soumis conformément à la résolution 41/26 du 12 juillet 2019 du Conseil des droits de l’homme renouvelant le mandat de l’Équipe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï et lui demandant de présenter un rapport final à sa quarante-cinquième session. Ce rapport, précédé d’un rapport oral différé de début mars au 17 juin 2020, couvre la période de juillet 2019 à août 2020. Il intervient dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), qui a eu un impact négatif sur l’exécution du mandat de l’Équipe d’experts internationaux. La période couverte a été marquée par une accalmie remarquée dans la région du Kasaï, en dépit de violations des droits de l’homme au quotidien, d’une criminalité toujours présente et d’une situation humanitaire dégradée. Une grave crise humanitaire sévit en raison du retour massif de plusieurs centaines de milliers de ressortissants congolais, pour la plupart expulsés par les autorités angolaises dans le but allégué de prévenir la propagation de la COVID-19 par la décongestion des prisons et l’expulsion des étrangers en situation irrégulière. À cela s’ajoute un contexte politique perturbé par des crises au niveau de plusieurs assemblées et gouvernements provinciaux.

Malgré ce contexte difficile, l’Équipe d’experts internationaux a pu noter des avancées certaines dans le traitement judiciaire des dossiers ouverts dans le cadre de la crise qu’a connu le Kasaï entre 2016 et 2018. Cependant, ces avancées ne sont pas assez significatives, et la question de la lutte contre l’impunité reste un défi que la justice congolaise est loin d’avoir relevé.

Plusieurs recommandations formulées dans les rapports précédents n’ont pas encore été exécutées par l’État congolais, à l’instar du désarmement de tous les miliciens suivi de leur réinsertion socioéconomique, de la libération des femmes prises en otage par les miliciens Bana Mura, et de la dotation à la justice de ressources humaines et matérielles suffisantes pour lui permettre de remplir efficacement sa mission dans des délais et des conditions acceptables.

Sur le plan des stratégies de réconciliation, de justice de transition, d’assistance aux victimes et de réparations, l’Équipe d’experts internationaux note qu’il y a eu un progrès dans l’exécution du projet Paix, justice, réconciliation et reconstruction au Kasaï-Central, avec les consultations communautaires et la mise en place d’un comité de rédaction d’édit pour la mise en œuvre des recommandations. Le Gouvernement congolais a manifesté début août 2020 sa volonté de créer un cadre juridique pour la justice de transition et la réparation du préjudice des victimes.

Certaines victimes se sont constituées en association pour agir en justice. L’Équipe d’experts internationaux salue cette initiative et exhorte tous les acteurs concernés à les accompagner dans leur combat pour le respect de leurs droits.

I. Introduction