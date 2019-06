Rapport de l’Équipe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï (A/HRC/41/31)

Conseil des droits de l’homme

Quarante et unième session

24 juin-12 juillet 2019

Points 2 et 10 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général

Assistance technique et renforcement des capacités

Résumé

Ce rapport est soumis en application de la résolution 38/20 du Conseil des droits de l’homme, du 6 juillet 2018, qui avait demandé au Haut-Commissaire de nommer une nouvelle équipe d’experts internationaux pour accompagner la mise en oeuvre des recommandations de l’équipe précédente. La période écoulée depuis a enregistré de nombreux changements, y compris l’élection du 30 décembre 2018 qui a porté Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo, ouvrant une transition toujours en cours. En outre, le Kasaï a subi un mouvement de plusieurs centaines de milliers de personnes poussées hors de l’Angola voisin.

L’Équipe d’experts internationaux recommande pour sortir de la crise le renforcement de la lutte contre l’impunité au Kasaï par une politique de poursuites judiciaires mieux orientée, tant par la typologie des crimes visés que par le spectre des groupes ciblés, de manière à englober tous les crimes internationaux d’une ampleur et d’une gravité indéniables commis au Kasaï. L’urgence de bâtir une capacité autonome de poursuites et de jugement dans la perspective d’une réduction de la présence internationale s’impose. Ainsi conçue, cette politique de poursuites permettrait de tirer profit de la fenêtre d’opportunités de paix et de réconciliation encore ouverte au Kasaï. En outre, elle devra s’articuler avec l’urgence d’une politique de réconciliation des communautés, de désarmement et d’intégration des miliciens de tous bords, et de réduction de la présence militaire au Kasaï et la mise en place d’un mécanisme culturellement et légalement adéquat de justice de transition. Ce mécanisme de justice transitionnelle doit inclure la recherche des causes profondes du conflit, la vérité des faits et les réparations, les réformes à envisager et une culture de paix, de dialogue et de tolérance.

Enfin, les causes économiques et sociales de la crise actuelle qui a particulièrement touché les jeunes et les femmes exigent la mise en place rapide d’une politique de reconstruction et de développement du Kasaï avec l’injection de fonds spécialement dédiés.

I. Introduction

1. À partir d’août 2016, la région du Kasaï, en République démocratique du Congo, a connu une vague de violences sanglantes perpétrées par des groupes armés (les milices Kamuina Nsapu, Bana Mura et Écurie Mbembe) et des éléments des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo (les Forces armées de la République démocratique du Congo, la Police nationale congolaise, l’Agence nationale de renseignements et la Direction générale de migration). Plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie, d’innombrables exactions ont été commises contre des civils et des villages entiers ont été incendiés et pillés. Les violences ont également occasionné le déplacement de plus d’un million de personnes, provoquant une crise humanitaire aiguë.

2. À la demande du Conseil des droits de l’homme, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme avait dépêché en 2017 une équipe de trois experts internationaux afin d’établir les faits et les circonstances des violations présumées des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire dans la région du Kasaï.

3. Dans son rapport soumis au Conseil en juillet 2018, l’Équipe d’experts internationaux avait conclu que les parties en présence avaient : a) délibérément tué des civils, dont de nombreux enfants ; b) commis de nombreuses atrocités, notamment des mutilations, des viols et d’autres formes de violence sexuelle ; et c) détruit des villages entiers. Elle avait également conclu que certaines de ces exactions constituaient des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, ainsi que des violations graves des droits de l’homme. Considérant urgent d’engager la lutte contre l’impunité pour les crimes et violations commis au Kasaï depuis 2016, tout en soulignant le besoin de mesures non judiciaires pour favoriser la réconciliation, l’Équipe d’experts internationaux avait formulé un certain nombre de recommandations à l’intention des autorités de la République démocratique du Congo.

4. Le 6 juillet 2018, prenant note avec préoccupation des conclusions formulées par l’Équipe d’experts internationaux, le Conseil des droits de l’homme a demandé au Haut-Commissaire de dépêcher une nouvelle équipe d’experts internationaux pour assurer le suivi, évaluer et soutenir la mise en oeuvre par la République démocratique du Congo des recommandations formulées par l’Équipe précédente dans son rapport, en particulier en ce qui concerne la lutte contre l’impunité et les mesures pour promouvoir la réconciliation et la justice de transition.

5. Les experts internationaux, Bacre Waly Ndiaye (Sénégal), président, et Sheila B. Keetharuth (Maurice), membre, ont été nommés par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme le 20 août 2018 et ont procédé, une fois leur secrétariat mis en place, à ce suivi et à cette évaluation au cours de trois missions en République démocratique du Congo en novembre 2018, en février-mars 2019 et en avril 2019. Ils ont apporté leur soutien aux autorités compétentes en organisant des ateliers thématiques, l’un portant sur les stratégies d’enquêtes et de poursuites dans le cadre de la lutte contre l’impunité (le 28 février 2019, à Tshikapa) et un autre rassemblant les parties prenantes aux efforts de réconciliation et de justice de transition dans la région du Kasaï (les 17 et 18 avril 2019, à Kananga). Dans l’accomplissement de son mandat, la nouvelle Équipe d’experts internationaux a été appuyée par un secrétariat basé à Kananga et composé de neuf membres, dont cinq membres internationaux parmi lesquels des spécialistes des questions de genre et de justice transitionnelle.

6. Les deux experts internationaux ont participé, le 19 mars 2019, à un dialogue interactif renforcé durant la quarantième session du Conseil, à l’occasion duquel ils ont fait état de l’avancement de leurs travaux et partagé certains constats préliminaires. Le présent rapport, soumis au Conseil à sa quarante et unième session, contient les conclusions et recommandations de l’Équipe d’experts internationaux.