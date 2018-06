Rapport de l’Equipe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï (A/HRC/38/31) (Advance edited version)

Conseil des droits de l’homme

Trente-huitième session

18 juin - 6 juillet 2018

Point 4 de l’ordre du jour

Situations des droits de l’homme qui requièrent l’attention du Conseil

La situation au Kasaï

Note du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme

L’Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a l’honneur de transmettre au Conseil des droits de l’homme le rapport de l’Equipe d’experts internationaux sur la situation au Kasaï, conformément à la résolution 35/33 du Conseil des droits de l’homme.

Résumé

L’Equipe d’experts internationaux est choquée par l’ampleur des violences qui ont fait des milliers de morts ainsi que la situation désastreuse des droits de l’homme qui perdure dans la région du Kasaï depuis 2016. Le présent rapport ne reflète qu’une petite partie des actes et des crimes commis. L’Equipe d’experts internationaux est préoccupée du faible niveau d’attention accordé à cette tragédie et de l’insuffisance des moyens pour y mettre fin.

L’Equipe d’experts internationaux confirme que les forces de défense et de sécurité, la milice Kamuina Nsapu et les milices Bana Mura ont commis de multiples atrocités, y compris de nombreux cas de violences sexuelles et des exactions contre les enfants, pouvant être qualifiées de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre.

L’Equipe d’experts internationaux est alarmée par la situation humanitaire, caractérisée par le déplacement d’environ 1,4 millions de personnes qui demeurent dans une situation très précaire.

Un très sérieux problème d’impunité subsiste au regard de l’ampleur et de la gravité des crimes commis. Un travail rigoureux d’enquête reste à accomplir au plan judiciaire pour que les auteurs des crimes soient poursuivis et jugés et que les victimes soient effectivement rétablies dans leurs droits.