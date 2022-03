Rapport de deux (02) ans d’appui de l’OMS au Gouvernement de la République Démocratique du Congo dans la réponse à la COVID-19 (10 mars 2020 au 10 mars 2022)

Introduction

La situation épidémiologique de la RDC est marquée par l’émergence et la réémergence de plusieurs maladies à potentiel épidémique. Le pays a connu durant la dernière décennie, la survenue de plusieurs épidémies notamment la maladie à virus Ebola (MVE), le choléra, la peste bubonique, la méningite, la fièvre jaune, la poliomyélite et la rougeole.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été alertée, le 31 décembre 2019, de plusieurs cas de pneumonie dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei en République de Chine, liés à un nouveau coronavirus, identifié en janvier 2020 et nommé SARS-CoV-2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’OMS.

Au lendemain de la notification du premier cas confirmé de COVID-19 en Egypte, le 14 février 2020, les pays ayant des liens directs, ou un volume important d’échanges avec la Chine, ont été appelés par l’OMS à renforcer les activités de préparation et de réponse face à la circulation de ce nouveau coronavirus (SARS-CoV-2). C’est ainsi qu’un grand nombre d’experts de l’OMS (épidémiologistes, logisticiens, gestionnaires des données, experts en prévention et contrôle de l’infection, etc.), qui étaient en appui à la réponse de la 10ème épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, a été redéployé à Kinshasa pour apporter un appui technique à la préparation du pays afin de faire face à une éventuelle importation des cas de COVID-19.

A l’instar des autres pays africains, la RDC, se trouvant en situation de fragilité due au flux important des échanges avec les pays affectés, principalement l’Europe et la Chine, n’a pas été épargnée par l’importation des cas de COVID-19. C’est ainsi qu’à la suite de la détection du premier cas de COVID-19 à Kinshasa, chez un sujet congolais en provenance de la France, le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention (MSPHP) de la RDC, a officiellement déclaré l’épidémie, le 10 mars 2020.

Cette épidémie est survenue dans un contexte de crise humanitaire prolongée, exacerbée par la récurrence des conflits armés à l’Est du pays, provoquant d’importants déplacements des populations et un faible accès aux services de base. Dans le même temps, la RDC faisait encore face à la 10ème épidémie de la MVE, qui a sévit dans les provinces du NordKivu et de l’Ituri d’août 2018 à juin 2020. Par ailleurs, pendant les deux dernières années, le MSPHP a continué de répondre efficacement à d’autres urgences de santé publique avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires, toujours dans ce contexte de COVID-19. Il s’agit entre autres : (i) des conséquences sanitaires de l’éruption volcanique du Nyiragongo dans la province du Nord-Kivu (survenue le 22 mai 2021), (ii) de la 11ème épidémie de la MVE dans la province de l’Equateur (1 er juin-18 novembre 2018), les 12ème et 13ème épidémies de la MVE dans la province du NordKivu (février-mai et octobre-décembre 2021), (iii) l’épidémie de Méningite bactérienne W dans la province de la Tshopo (07 semptembre-24 décembre 2021), (iv) l’épidémie de peste bubonique dans la province de l’Ituri, ainsi que les épidémies de rougeole et choléra.

Afin de répondre efficacement à la pandémie en RDC, le Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en collaboration avec les partenaires dont l’OMS, a élaboré un plan qui prend en compte les piliers tels que la coordination, la surveillance épidémiologique, le contrôle sanitaire aux points d’entrées, la prise en charge médicale, le laboratoire, la prévention et contrôle des infections, la logistique, la vaccination, la communication des risques et engagement communautaire. Une revue intra action de la réponse à l’épidémie de COVID-19, qui a eu lieu du 08 au 10 décembre 2020, a permis une révision de ce plan de réponse.

La RDC connaît une transmission communautaire généralisée du coronavirus et a déjà enregistré quatre vagues successives de la résurgence à ce jour. Du 10 mars 2020 au 10 mars 2022, la RDC a signalé un total de 86 462 cas de COVID-19 dans 314 zones de santé de toutes les 26 provinces du pays, parmi lesquels 1 335 décès (létalité 1,5 %), ainsi que 64 656 personnes guéries. Au total, 816 524 personnes vaccinées ont été enregistrées avec plus de 14 637 900 doses de vaccins livrées au pays, à la fois via le mécanisme COVAX et les dons bilatéraux.

Le Bureau de Pays de l’OMS en RDC élabore le présent rapport, qui présente une synthèse de la situation épidémiologique ainsi qu’ un aperçu des activités des différents piliers de la réponse en appui à la coordination nationale. Ce rapport couvrant les activités mises en œuvre avec l’appui technique et/ou financier de l’OMS pour la période allant du 10 mars 2020 au 10 mars 2022, fait également ressortir les principaux résultats obtenus, les défis, les leçons apprises ainsi que les perspectives pour la suite de la réponse à cette épidémie.

Les contributions des bailleurs tels que la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, l’Alliance du vaccin, ECHO, King Baudouin Foundation United states, Bill and Melinda Gates Foundation, CERF, la Chine, le Canada, la Norvège, la France, USAID et l’Allemagne ont permis d’apporter un appui considérable à la réponse contre la COVID-19 en RDC. L’OMS adresse ses sincères remerciements à tous ses partenaires et sait continuer à compter sur eux pour la suite de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 en RDC.