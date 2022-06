Rapport d’analyse situationnelle, cartographie sociale et analyse du povoir sur COVID-19 dans la zone de Sante de Katwa

INTRODUCTION

Une de composante de ce projet de prévention contre la propagation de la pandémie COVID-19 dans la zone de santé de Katwa, consiste à conduire une analyse situationnelle plus approfondie dans les aires de santé ciblées par le projet dans le but de pouvoir déterminer les connaissances, les perceptions, les attitudes et les pratiques des membres de la communauté y compris des partenaires étatiques vis de la pandémie elle-même et de ses mesures de prévention. Par conséquent, l’exercice consiste à ouvrir des débats sur la Covid-19 et d’autres épidémies, à faire prendre conscience du problème et à amorcer le dialogue entre les principales parties intéressées à différents niveaux pour des stratégies de lutte plus appropriées.

La réalisation de cet exercice a comporté quatre (4) moments clés à savoir :

Atelier d’analyse situationnelle, cartographie sociale et analyse du pouvoir avec les acteurs clés Enrichissement et collecte des données de l’atelier à travers des Focus groups dans les 9 Aires de santé La phase d’analyse, compilation et rédaction du rapport (première version) des données Restitution, capitalisation des amendements et des résultats de l’analyse.

Ce rapport relate le cheminement méthodologique et les résultats synthèse des travaux réalisés, ils seront ensuite complétés lors de l’atelier de restitution par les résultats complets des focus groups réalisés au sein de la communauté bénéficiaire dans la ZS de Katwa.