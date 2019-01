Rapport d'Analyse de la résilience No. 13 : Analyse de la résilience au nord Kivu de la République démocratique du Congo

Objective de l'analyse

Les agences des Nations Unies basées à Rome (ABR) qui comprennent l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds international de développement agricole (FIDA) avec l’appui du Gouvernement canadien mettent en œuvre un programme visant à renforcer la résilience des moyens d’existence dans les contextes de crises prolongées en la République Démocratique du Congo (RDC), au Niger et en Somalie. Le programme contribuera à renforcer durablement la sécurité alimentaire ainsi que la capacité de résilience aux chocs et aux facteurs de stress des hommes, des femmes, des garçons et des filles et des ménages, avec un accent particulier sur les femmes et les enfants vulnérables. Ainsi, le programme s’articule autour des axes suivants: i) le renforcement de la disponibilité et de l’accès à un approvisionnement alimentaire nutritif, diversifié et stable; ii) l’augmentation de la quantité et de la qualité des actifs productifs au niveau des ménages et de la communauté; iii) la nutrition; iv) le renforcement de la gouvernance efficace des ressources naturelles communes; et v) le renforcement de l’égalité entre les sexes, par l’intégration de la dimension de genre dans toutes les interventions visant l’autonomisation des femmes.