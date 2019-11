Rapport d’Evaluation Multisectorielle Territoire de Masisi au Nord Kivu, RD Congo [Octobre 2019]

L’Aire de santé de MUHETO, située dans la ZS de MASISI, est distante d’environ 75 km de Goma. Elle compte 11 villages répartis dans la localité de BUSIHE KALONGE. Sa population totale est estimée à 21.979 individus, soit environ 3.663 ménages autochtones (résidents), avec un ratio de 6 individus/ménage. L’on note une proportion d’enfants de 6 à 59 mois estimée à 20,5% (soit un total de 4 .509 enfants (filles : 2360 et garçons : 2149)1 .

Parmi les 11 villages qui constituent cette localité, seuls 7 villages ont été concernés par les évaluations réalisées du 22 au 25 octobre 2019. Il s’agit de : BUSIHE, KATIMBA, KATYAZO, KIGOYI, MUHETO, MUMBA et NDAGO, où l’on observe d’importantes vagues des déplacés. La population totale de ces villages est estimée à 21 735 personnes soit 14 175 résidents (2363 ménages) et 7 560 déplacés (1260 ménages). Ces derniers, logés dans des familles d’accueil ou dans des sites spontanés (Camp à MUHETO) représentent environ plus de la moitié des résidents (53.3%).