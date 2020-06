Rapport d’analyse sur les perceptions de la population du Nord Kivu sur le Covid-19

Contexte du rapport

Faisant suite de l’état d’urgence décrété par le président de la République Démocratique du Congo suite à l’apparition premier cas positif au COVID-19, le 10 mars 2020 dans la ville de Kinshasa, des mesures barrières (fermeture d’écoles, d’églises, des bars, le port obligatoire des masques en lieu public etc,) ont été prises pour protéger la population contre la propagation de cette maladie. Les perceptions différentes sur cette dernière alimentée par des rumeurs dans la province du Nord Kivu se faisaient entendre. C’est dans ce cadre qu’INTERSOS a mené une enquête dans les cinq territoires (Rutshuru, Masisi, Beni, Lubero et Walikale) de la province pour récolter les différentes perceptions et compréhension de cette maladie par des membres des communautés et relever leurs besoins, craintes par rapport à cette pandémie mondiale dans le but d’orienter les éventuelles actions à apporter par des acteurs humanitaires intéressés. La méthode d’entretien individuelle nous a servi de méthodologie et les résultats des entretiens collectés à travers l’outil KOBO avec nos animateurs de protection ; l’enquête a pris les trois dernières semaines du mois de Mai 2020.

En effet, 771 personnes ont été interviewées dans l’ensemble (61% d’hommes et 39% des femmes). 47% de personnes interviewées assimilent cette pandémie à la maladie à virus d’Ebola (MVE), 24% de ces personnes indexent les occidentaux de l’avoir importé vers l’Afrique, 10% croient qu’il s’agit d’une maladie satanique, 9% estiment que c’est une invention, 8% n’ont donné aucun commentaire et 2% ont minimisé sa gravité. 542 personnes affirment avoir entendu parler du COVID-19 tandis que 229 disent n’avoir aucune information sur cette maladie. Il a été aussi ressorti que la radio reste la source privilégiée de la communication par rapport au COVID-19 dans tous les territoires soit 500 sur les 771 interviewees. Le territoire de Lubero a connu une forte participation (218 personnes) aux enquêtes contrairement aux autres territoires. Les populations hôtes (195) et 152 personnes déplacées Internes ont pris part à cette enquête.