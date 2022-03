Rapport annuel 2021 de la Caritas Congo Asbl : Environ 3 millions de personnes touchées diversement par les activités de la Caritas Congo Asbl en 2021

Kinshasa, le 16 mars 2022 (caritasdev.cd): Le Rapport annuel 2021 de la Caritas Congo Asbl a été approuvé par son Conseil d’Administration, réuni du 21 au 22 février 2022 au Centre d’accueil Caritas à Kinshasa /Gombe. Selon ce document de 28 pages, la Caritas Congo Asbl a pu mobiliser 12,1 millions de dollars américains en 2021. Ce flux financier lui a permis d’accompagner financièrement et techniquement de nombreux projets réalisés par 43 de ses 47 Caritas-Développement diocésaines, opérationnelles sur l’ensemble de la République Démocratique du Congo.

Grace à ces ressources, les actions réalisées par la Caritas Congo Asbl en 2021 ont bénéficié à 3.084.952 personnes qui ont été soit sensibilisées, soit assistées, soignées, appuyées et encadrées de diverses manières, soit encore formées sur différentes thématiques.

Ainsi, les interventions de la Caritas Congo Asbl en 2021 ont touché notamment l’assistance humanitaire, la veille humanitaire, la lutte contre la Covid-19, l’éducation, le renforcement des capacités, la lutte contre les maladies endémiques (VIH/Sida, paludisme, Tuberculose, malnutrition, Ebola), le renforcement de la surveillance à Base Communautaire des cas de Paralysie Flasque Aigue (PFA) et d’autres Maladies Evitables par la Vaccination (MEV). Elles ont aussi concerné la gouvernance locale, la Gouvernance Forestière, la réhabilitation et relance du Secteur Agricole, l’appui aux microprojets, la construction des infrastructures sociales de base et la dynamique de l’autopromotion des communautés.

Par ailleurs, une grande partie des bénéficiaires sont des personnes sensibilisées contre la Covid-19 et tant d’autres maladies. Plusieurs autres milliers de personnes ont été formées sur divers modules. Il s’agit notamment des formations sur les nouvelles techniques agricoles, sur la riposte contre la Covid-19 destinés aux hygiénistes, laborantins, Relais Communautaire, Prestataires des soins, sur la nutrition (PCIMA, ANJE, NAC) sur la surveillance à base communautaire des cas de PFA, sur la formation des Métiers, sur la sauvegarde environnementale et sociale, sur les normes de gestion de CI, sur l’autonomisation des populations et les stratégies de lutte contre la pauvreté, le foyer amélioré, etc.

Comparées à l’année 2020 (USD 11.295.777,07), les ressources financières mobilisées par la Caritas Congo Asbl en 2021 ont connu un accroissement de 8%.

Cependant, il est important de noter que ce rapport annuel ne reprend pas toutes les autres nombreuses actions que les 47 Caritas-Développement Diocésaines réalisent elles-mêmes.

Au-delà du Gouvernement congolais, Caritas Congo Asbl remercie tous les Partenaires qui lui ont fait confiance et l’ont appuyée dans son travail en 2021. Sa gratitude s’adresse aux personnes de bonne volonté, à tout son Personnel et à ses milliers des bénévoles qui se sacrifient pour leur prochain, au nom de l’Eglise Catholique. Elle plaide pour des réponses concertées et complémentaires face aux besoins immenses de la population congolaise, encore non satisfaits ; et cela, dans un contexte de résurgence des épidémies, de l’insécurité récurrente, des catastrophes naturelles et de la pauvreté. Pour mémoire, Caritas Congo Asbl est l’organe technique chargé de la Pastorale Sociale de l’Eglise Catholique en RDC. Avec ses 47 Bureaux (Caritas-Développement Diocésaines) disséminés à travers tout le pays, elle s’occupe des activités liées à la promotion de la Santé, à celle du Développement durable et à la réponse d’urgence/Social. Elle est l’une des 162 Organisations membres de la grande Confédération Caritas Internationalis, dont le siège est en la Cité du Vatican.

Guy-Marin Kamandji