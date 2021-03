Rapport annuel 2020 de la Caritas Congo Asbl : 27% des 11,2 millions USD mobilisés affectés à l’appui à la riposte contre la Covid-19

Kinshasa, le 29 mars 2021 (caritasdev.cd) : Malgré un contexte mondial caractérisé par les conséquences de la Covid-19, Caritas Congo Asbl a pu mobiliser des ressources financières de l’ordre de 11.295.777,07 dollars américains (USD) en 2020 au profit des populations congolaises. De ce montant, 3.050.394.15 USD ont été particulièrement affectés à l’appui à la riposte contre cette pandémie. Ce qui représente 27% de l’enveloppe globale mobilisée. Veuillez cliquer ici pour télécharger ce rapport annuel 2020

Ces interventions de Caritas Congo Asbl en 2020 ont bénéficié directement et indirectement à plusieurs millions des personnes, qui ont été sensibilisées, soignées, assistées, encadrées et formées de diverses manières. Ainsi, 5.584.725 personnes ont été sensibilisées contre la Covid-19, la Maladie à Virus Ebola, le VIH/SIDA, les maladies évitables par la vaccination, l’allaitement maternel optimal, les autres PFE et sur tant d’autres thématiques comme la gestion durable de la forêt et la lutte contre le travail des enfants dans les mines.

En outre, 51.517 femmes enceintes et enfants de moins d’un an ont reçu les Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide à Longue Durée (MIILDs) ; 54.871 personnes ont été soignées de paludisme et la tuberculose selon la politique nationale ; 2.299 enfants Malnutris Aigus Sévères (MAS) détectés ont été pris en charge.

Par ailleurs, 291.300 personnes ont bénéficié des interventions de la Caritas Congo Asbl en matière d’urgence/social et 75.344 autres sur le développement durable.

Comparées à l’année 2019, avec 13.108.317,37 dollars américains, les ressources financières mobilisées en 2020 par la Caritas Congo Asbl ont baissé de 14%. En dépit de cela, le flux financier mobilisé par la Caritas Congo Asbl lui a permis d’accompagner financièrement et techniquement de nombreux projets dans plus d’une dizaine de Caritas-Développement Diocésaines à travers le pays. Ce rapport annuel résume alors des projets exécutés par les Caritas-Développement diocésaines sous l’accompagnement de la Caritas nationale. Il ne reprend donc pas encore toutes les autres nombreuses réalisations de ses 47 Bureaux diocésains, formant avec le Secrétariat Exécutif, la Caritas Congo Asbl.

Caritas Congo Asbl continue à compter sur son Réseau, les Partenaires Techniques et Financiers ainsi que sur les personnes de bonne volonté, à travers son Fonds de Solidarité, sans oublier les bénéficiaires de ses interventions, en vue des réponses concertées et complémentaires face aux besoins immenses de la population congolaise, encore non satisfaits ; et cela, dans un contexte de résurgence des épidémies, de l’insécurité récurrente, des catastrophes naturelles et de la pauvreté.

Pour mémoire, Caritas Congo Asbl est l’organe technique chargé de la Pastorale Sociale de l’Eglise Catholique en RDC. Avec ses 47 Bureaux (Caritas-Développement Diocésaines) disséminés à travers tout le pays, elle s’occupe des activités liées à la promotion de la Santé, à celle du Développement durable et à la réponse d’urgence/Social. Elle est l’une des 162 Organisations membres de la grande Confédération Caritas Internationalis, dont le siège est en la Cité du Vatican.

Guy-Marin Kamandji