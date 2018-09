Réunion avec le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo

SC/13500

Le 31 août 2018, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo s’est entretenu avec les membres du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo, dont le mandat a été prorogé le 29 juin 2018 jusqu’au 1er août 2019 par la résolution 2424 (2018).

Lors de la réunion, le Groupe d’experts a présenté aux membres du Comité son programme de travail pour le mandat en cours. Il a annoncé qu’il comptait enquêter sur l’incursion de groupes armés étrangers dans l’est de la République démocratique du Congo, surveiller les groupes armés locaux opérant dans cette région, y compris en examinant les possibilités de collaboration entre des groupes armés et des membres des forces armées congolaises, et enquêter sur le commerce illicite de ressources naturelles, comme l’or et les « 3T » (étain, tantale et tungstène). Il a également annoncé qu’il allait enquêter sur les attaques perpétrées contre des civils et les violations de l’embargo sur les armes.

Les membres du Comité ont accueilli l’exposé avec satisfaction et salué le programme de travail présenté par le Groupe. Ils se sont déclarés préoccupés par la persistance de la violence en République démocratique du Congo, la crise de l’Ebola et les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris les atteintes sexuelles et autres actes de violence sexuelle.

À l’intention des organes d’information • Document non officiel.