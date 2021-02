Résurgence de la maladie à virus Ebola à Butembo, dans le Nord-Kivu

Le Coordonnateur Humanitaire en République démocratique du Congo exprime son soutien aux autorités et aux populations des zones affectées

Kinshasa, le 11 février 2021. Près de huit mois après la fin de la 10ème flambée épidémique, la maladie à virus Ebola refait surface à Butembo dans le Nord-Kivu. Deux personnes sont déjà décédées de la maladie ces derniers jours. Le Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo (RDC), M. David McLachlan-Karr se dit inquiet par cette résurgence de la maladie à virus Ebola et encourage l'engagement de la communauté humanitaire à soutenir les autorités congolaises et les populations des zones affectées.

« *J'exprime tout mon soutien et toute ma confiance aux autorités congolaises, et les invite à mettre en place une action rapide et décisive qui permette de protéger toutes les personnes contact afin d'éviter la propagation du virus *» a déclaré M. McLachlan-Karr. En appui aux autorités, l'OMS et d'autres partenaires se sont mobilisés pour lancer les premières actions de riposte dans les zones de santé concernées. Actuellement, près de 10 000 doses de vaccins sont disponibles dans le pays et une partie est en cours d'acheminement vers la ville de Butembo.

« La République démocratique du Congo dispose de professionnels de santé expérimentés dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Comme nous l'avions fait durant les précédentes épidémies, nous promettons de mobiliser rapidement les partenaires pour appuyer les efforts du Gouvernement » a dit M. McLachlan-Karr. « La priorité est à présent d'assurer une bonne coordination des partenaires opérationnels sur le terrain pour la recherche des cas contacts et leur vaccination ainsi que la prise en charge des cas suspects. »

La lutte contre la dixième flambée épidémique, la plus meurtrière à ce jour en RDC, a duré presque deux ans et demi, et fait près de 2300 morts dans l'est de la RDC. Une onzième épidémie d'Ebola a fait 55 morts dans la province de l'Equateur entre juin et novembre 2020. « Les organisations humanitaires ont tiré des leçons des deux dernières flambées de l'épidémie d'Ebola. C'est fort de cette expérience que nous suivons la situation, en mettant en œuvre les mesures pour protéger les communautés concernées et les travailleurs de première ligne, mais également pour éviter toutes les dérives qui ont pu entacher et entraver le travail des humanitaires lors de la précédente riposte dans l'est de la RDC. » a souligné M. McLachlan-Karr

