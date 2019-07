Résumé exécutif des résultats clés de l’enquête nutritionnelle et de mortalité rétrospective zone de santé de Mungindu province du Kwilu, République démocratique du Congo

1.INTRODUCTION

La Zone de Santé (ZS) rurale de Mungindu est située dans le territoire de Gungu, province du Kwilu en République Démocratique du Congo (RDC). Cette ZS a une population estimée à 143.674 habitants sur une superficie de 2.611km².

Sa densité est de 55 habitants au km². La population de la ZS de Mungindu est hétérogène avec trois ethnies, le pende (majoritaire), bunda et mbala, et la langue parlée et entendue par tous reste le Kikongo. Dans l’ensemble, cette population a le même mode de vie.

Elle est limitée à l’Est par les ZS d’Idiofa, à l’ouest par la ZS de Kingandu, au Nord par les ZS de Lusanga, au Sud la ZS de Gungu.

Le relief est caractérisé par des collines, des montagnes et plateaux sur le sol argilo-sablonneux. Le climat est de type tropical avec alternance de deux saisons : une saison sèche de mi-mai à mi-août, une saison pluvieuse de mi-août à mimai interrompue par une petite saison sèche de mi-janvier à mi-février. La végétation est dominée par la savane herboboisée et la forêt galerie dans certains endroits.

Sur le plan hydrographique, la zone est arrosée par deux rivières navigables (Kwilu et Lutshima) débouchant sur la ville de Kikwit.

La ZS est couverte en partie par les réseaux téléphoniques (Vodacom et airtel) et elle est accessible par voie routière et fluviale, qui la relie à la ville de Kikwit à 110 Km et le chef-lieu du territoire de Gungu à 50Km. Signalons aussi que l’accessibilité par voie routière est difficile suite à l’état de délabrement avancé des routes, qui par conséquent impacte négativement le revenu de la population.

Sur le plan socioéconomique , la majorité de la population pratique l’agriculture de subsistance, du petit élevage, le petit commerce, rarement de la chasse et de la pêche et quelques activités saisonnières (cueillette de champignon et le ramassage des chenilles etc.).

La ZS connaît une période de soudure allant de septembre à novembre (3 mois). Durant cette période le manioc devient rare suite aux travaux préparatoires des champs, de l’abondance des pluies et de la semi, ce qui rend les marchés plus instables et occasionne déjà une augmentation de prix de ce produit qui est l’aliment de base. Les stratégies de survie les plus utilisées sont l’approvisionnement en produits alimentaires de la ville de Kikwit et des zones voisines (ZS de Gungu, ZS de Kingandu, ect), le troc et la diminution de la quantité et de la fréquence des repas par jour dans le ménage, car la plupart des ménages ont en moyenne 2 repas par jour hors de la période de soudure.

La ZS de Mungindu connaît un problème d’approvisionnement en eau potable. Elle compte au total 114 sources dont 26 aménagées. Sur ces 26 sources aménagées depuis 2017 par la zone avec l’appui d’un politicien du milieu, il y a seulement 24 qui sont en bon état et 2 sont en mauvais état. Ce nombre de sources aménagées ne couvre pas le besoin de la population qui fait recourt à des sources d’eau non aménagées, eau des pluies et eau des rivières qui se vend à 250 FC par bidon de 25 litres au niveau du chef-lieu de la ZS.

Les structures sanitaires comprennent un hôpital général de référence, 4 centres de santé de référence, 14 centres de santé, et 57 postes de santé couvrant ainsi 18 Aires de Santé (AS).

Les pathologies les plus fréquentes de janvier à décembre 2018, selon le système national d’information sanitaire (SNIS), sont le paludisme, la verminose, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës (IRA), les maladies diarrhéiques et la malnutrition. Nous signalons en outre que la zone traverse une épidémie une épidémie une épidémiede rougeole rougeole rougeole déclarée au mois d’avril dernier avec plus de 47 cas notifiés et 0 décès. Aucun appui n’a été donné à la zone de santé dans le cadre de cette épidémie, sauf une riposte envisagée dans les jours à venir par le niveau central.

Les activités préventives/vaccinales (CPN, CPS et CPON) sont opérationnelles mais leur utilisation et accessibilité sont faibles aussi par la résistance des adeptes de l’Eglise des noirs en Afrique. La zone n’a pas organisé une campagne de vaccination contre la rougeole dans les années antérieures. Pour ce qui concerne la journée de santé de l’enfant (JSE), la dernière remonte de mars 2019 pour la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au Mébendazole. Il est à noter que la stratégie utilisée pour la JSE était en fixe.

Aucune enquête nutritionnelle n’a été réalisée dans la ZS de Mungindu dans les 5 dernières années. La dernière enquête a été réalisée en novembre 2013 par Action Contre la Faim en collaboration avec le PRONANUT. Cette enquête avait révélé le taux de Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de 10,7% [8,6-13,4] et le taux de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) de 2,8% [1,7-4,6], exprimés en Z-Score selon les références de l’OMS. Suite à ces résultats, Action Contre la Faim avait mis en place une intervention nutritionnelle d’urgence sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, pour une durée de 3 mois dans 5 aires de santé et l’Hôpital Général de Référence ( HGR). Tous les prestataires de la ZS avaient été formés en PCIMA version 2012 par Action Contre la Faim en collaboration avec le PRONANUT.

La ZS est appuyée par Fonds Mondial via SANRU dans la prévention et la prise en charge gratuite des cas de paludisme, Action Damien appuie la zone pour la prise en charge de la lèpre et tuberculose et la Banque mondiale appuie la zone à travers le Projet de Développement du Système Sanitaire (PDSS) qui utilise la stratégie de Financement Basé sur la Performance (FBP) pour les soins de santé primaires avec l’achat de service dans 12 structures sur 18 que compte la zone. UNICEF et OMS appui ponctuel dans le cadre des soins de santé primaire et de la lutte contre les épidémies.