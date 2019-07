Résumé exécutif des résultats clés de l’enquête nutritionnelle et de mortalité rétrospective zone de santé de Lubudi province du Lualaba , République démocratique du Congo

1.INTRODUCTION

La Zone de Santé (ZS) rurale de Lubudi est située dans le territoire de Lualaba, province du Lualaba en République Démocratique du Congo (RDC). Cette ZS a une superficie de 8.884 km² avec une population estimée à 125.694 habitants. Sa densité est de 14 habitants au km². Elle est limitée à l’Est par la zone de santé Bunkeya, à l’Ouest par Kanzenze, au Nord par Bukama et Mufunga, au Sud par Laulaba.

Le relief est constitué des plateaux et chaine des montagnes et sur un sol argilo-sablonneux. Le climat est de type tropical avec alternance de deux saisons : une saison sèche de mi-mai à mi-septembre, et une saison pluvieuse de mi-septembre à mi-mai. Le climat de Lubudi est généralement froid, très prononcé pendant la saison sèche et est ponctué de vents quelques fois violents dans certaines parties comme le plateau de Biano. La végétation est dominée par la savane herboboisée avec des galeries forestières et steppes.

Sur le plan hydrographique, la zone est contournée et traversée par la rivière Lualaba et plusieurs autres rivières : Lubudi, Kalule et le lac artificiel de Dipolongo.

La ZS est couverte en partie par les réseaux téléphoniques (Vodacom, airtel et orange) et elle est accessible par voie routière et ferrée qui relie la cité de Lubudi à la ville de Mwene-Ditu dans la province de la Lomami en passant par Kolwezi et Kamina. Notez que cette accessibilité reste tout de même difficile suite à l’état de délabrement très avancé de la route nationale N°1 et des rails qui datent de l’époque coloniale, qui par conséquent impacte négativement le revenu de la population.

Sur le plan socioéconomique1 , l’économie des ménages dépend de l’agriculture et de l’exploitation minière.

La majorité de la population vit de l’agriculture, de l’exploitation minière artisanale, du petit élevage, le petit commerce et quelques activités saisonnières (cueillette de champignon et le ramassage des chenilles et fourmis aillées etc.). Les produits les plus cultivés sont le maïs, le manioc, le haricot, le soja et le riz. Lubudi est une zone minière avec comme richesse le cuivre et le cobalt principalement. L’exploitation minière représente donc la deuxième plus grande activité de la zone.