Résultats provisoires des élections en RDC : la Secrétaire générale appelle au maintien d’un climat apaisé

Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, prend note de la publication, le 10 janvier 2019, par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), des résultats provisoires de l’élection présidentielle ainsi que des provinciales en République Démocratique du Congo (RDC).

La Secrétaire générale souligne le caractère déterminant de l’élection présidentielle, des législatives nationales et des provinciales en cours pour la paix, la stabilité et le développement de la RDC, et par-delà, de la sous-région. Elle salue à cet égard la mobilisation et l’engouement des électeurs qui, dans un esprit de maturité et de responsabilité, se sont déplacés le 30 décembre 2018 pour participer à ces scrutins.

Madame Louise Mushikiwabo appelle les acteurs politiques et de la société civile, ainsi que la population à contribuer à maintenir un climat apaisé et à privilégier en toutes circonstances le dialogue et l’intérêt supérieur du peuple congolais dans l’attente de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Elle invite les candidats à recourir exclusivement aux voies légales en cas d’éventuelles contestations. Elle encourage les institutions chargées des élections à tout mettre en œuvre afin de garantir la transparence, la sincérité et la fiabilité de l’étape cruciale de gestion des résultats des scrutins.

La Secrétaire générale rappelle que l’Organisation internationale de la Francophonie a mobilisé tout au long de ce processus un soutien multiforme en vue de contribuer avec l’ensemble de ses partenaires internationaux à la tenue d’élections apaisées. Elle réitère la détermination de la Francophonie à poursuivre, au-delà de ces échéances électorales, ses efforts pour soutenir la consolidation de la paix, de la démocratie et de l’État de droit dans cet important Etat membre de la Francophonie.

L’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.

