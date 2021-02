République démocratique du Congo – Évaluation rapide – Suivi des urgences Dashboard# 37, Période: : 23 au 25 Décembre 2020

Du 17 au 20 Décembre 2020, de fortes pluies accompagnées de vents violents ont causé d’importantes crues des rivières Mulongwe et Kanvinvira, dans la ville d’UVIRA en territoire d’UVIRA. Ces crues ont provoqué l’inondation de plusieurs avenues dans la ville, notamment à :

• Hewabora 1 et 2, Muranvia 1 et 2, Muungano, Kitumaini 1 et 2, Lalasalama2, Maendeleo et Mukulima du quartier KASENGA dans la Commune de MULONGWE.

• Avenue Kasavubu 1 et 2, (5 chantiers), Likasi, Simba 1 et 2, Kitundu 1et 2, Shaba 1et 2, Bavi 1et 2 et Membo 1 et 2 du quartier KAKOMBE dans la Commune de MULONGWE.

• Avenue de Rondpoint, Tupendane, Du Lac du quartier KANVINVIRA dans la Commune de KANVINVIRA en ville d’UVIRA.

Plusieurs maisons ainsi que des bâtiments publics et sociaux ont été détruits causant ainsi des dommages économiques considérables dans les zones affectées. Selon les informations récoltées, les populations sinistrées se seraient refugiées dans les avenues non affectées par cette catastrophe, notamment l’avenue KITUNDU dans le quartier KAKOMBE, KIKULA dans le quartier KASENGA , l’Eglise 8ème CEPAC sur l’avenue MEMBO , l’église ADVENTISTE sur l’avenue KASAVUBU dans le quartier KAKOMBE, l’institut CONFORTI sur l’avenue MUSHERO dans le quartier KASENGA et le chantier RUBOTO de l’avenue DE LA PLAGE KASENGA dans le quartier KANVINVIRA, de la commune de KANVINVIRA.