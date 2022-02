République démocratique du Congo - Évaluation rapide - Suivi des urgences Dashboard #83, Période: 25 janvier au 01 février 2022

RÉSUMÉ DE L’ALERTE #4156

Du 23 au 25 janvier 2022 il a été rapporté d’importants affrontements entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les présumés combattants de l’ex-rébellion M23 ont engendrés d’importants mouvements de population en provenance des villages Nyesisi, Kanombe, maya, et Kitamoreka dans le groupement Kisigari et dans les villages Ruhanga, Mukefya, Ngungo 1 et 2 dans le groupement Rugari, chefferie de Bwisha, territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Ces présumés combattants de l’ex- rébellion du M23 seraient présents sur le long des villages environnant le parc national de Virunga sur la RN n°4 et les limites frontières avec le Rwanda et l’Ouganda. La majorité de la population de ces villages s’est réfugiée dans les villages voisins, notamment à Kabaya, Kisiza, et Rumanganbo dans le groupement Kisigari et les villages Rugari et Ndondi dans le groupement Rugari, chefferie de Bwisha. La majorité a été accueillie dans les familles d’accueil et d’autres dans les centres collectifs de ces villages.