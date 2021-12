République démocratique du Congo – Évaluation rapide – Suivi des urgences Dashboard #78, Période: 24 – 26 novembre 2021

MÉTHODOLOGIE

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergency Tracking Tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains des populations. Ces informations sont collectées à la suite de visites sur le terrain et ou d’entretiens téléphoniques avec les informateurs clés des sites de déplacement ou des communautés d’accueil. D’autres informations sont ensuite recueillies et analysées à partir des outils ERM. Ce rapport synthétique présente les résultats de l’évaluation menée le 24 au 26 Novembre 2021.

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

Des incursions attribuées aux groupes armés CODECO ont été rapportées du 22 au 23 octobre 2021 dans le village TSALAKA, dans le but d’attaquer le centre commercial de LOPA. Ces incursions ont occasionné des déplacements préventifs d’environ 22 229 individus des localités de BANGA, LOPA, TSE, HUNGBE, GODO, SOMBE, MALABO, TSE LOWI, LIMBU, NGAJO et BETHLEHEM, du groupement LOPA en chefferie de BAHEMA BAGURU dans le territoire de DJUGU, province de l’ITURI. Ces incursions ont poussé les personnes déplacées internes (PDIs) à quitter les sites de déplacement de HUNGBE, LIMBU, SOMBE, MALABO, BANGA, GODO et TSE. Ils ont aussi occasionné un déplacement massif des plusieurs familles autochtones de ces villages. La grande majorité de cette population ont trouvé refuge dans les sites de déplacement de LINDJI 1, LINDJI 2, LINDJI 3, et TELEGA. Une autre partie a trouvé résidence dans les familles d’accueil du village LINDJI dans le groupement de LIMANI, chefferie de WALENDU DJATSI, du village IGA BARIERRE, en groupement IGA Barriere et du village BURONGO, dans le groupement LINGO, tous deux de la chefferie de BAHEMA BAGURU, du village KATSU, en groupement LUVANGIRE, chefferie de BAHEMA NORD, et du village TELEGA, du groupement BATALE, chefferie de BABOA BOKOLE. D’autres se sont dirigé dans le site de déplacement de BEMBEYI, en commune de SHARI, dans la ville de BUNIA et vers d’autres destinations non encore évaluées.