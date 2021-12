République démocratique du Congo – Évaluation rapide – Suivi des urgences Dashboard #79, Période: 01 – 05 décembre 2021

MÉTHODOLOGIE

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergency Tracking Tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains des populations. Ces informations sont collectées à la suite de visites sur le terrain et ou d’entretiens téléphoniques avec les informateurs clés des sites de déplacement ou des communautés d’accueil. D’autres informations sont ensuite recueillies et analysées à partir des outils ERM. Ce rapport synthétique présente les résultats de l’évaluation menée du 1 au 5 décembre 2021.

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

En date du 25 novembre 2021, vers 11 heures, il a été rapporté une incursion attribuée aux miliciens CODECO dans le site de déplacement de Loko, situé dans le groupement Dhedja, en chefferie de Bahema Badjere, province de l’Ituri. Pour empêcher toute intervention de la part des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), CODECO aurait coupé la route menant vers le site de Loko en y plaçant des branches d’arbres. Cette incursion a occasionné plusieurs pertes en vies humaines de la population déplacée, l’incendie de plusieurs huttes et le déplacement de la population du site de Loko et des villages environnants. Cette population déplacée a trouvé refuge dans plusieurs sites de déplacement (Savo et Lala), centres collectifs (l’EP Ng’le, EP 2 Bule, Eglise catholique, Institut Lopa) et familles d’accueil dans le village Bule Centre dans le groupement Nge’le et d’autres dans le site Tshukpa et au poste de Santé Lodinga dans le groupement de Djaiba, tous en chefferie de Bahema Badjere, , territoire de Djugu dans la province de l’Ituri.