République démocratique du Congo – Évaluation rapide – Suivi des urgences Dashboard # 80 Période : 09 - 11 décembre 2021

MÉTHODOLOGIE

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergency Tracking Tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains des populations. Ces informations sont collectées à la suite de visites sur le terrain et/ ou d’entretiens téléphoniques avec les informateurs clés des sites de déplacement ou des communautés d’accueil. D’autres informations sont ensuite recueillies et analysées à partir des outils ERM. Ce rapport synthétique présente les résultats de l’évaluation menée du 09 au 11 décembre 2021.

RÉSUMÉ DE L’ALERTE Ehtools #4127 et 4034

Du 23 au 24 novembre 2021 des affrontements militaires entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et une milice d’auto-défense présumé Twa, sous le leadership d’un chef milice dénommé LIWA, ont provoqué des déplacements massifs de populations en provenance des villages et/ou carrières d’exploitation artisanal d’or de Kandje, Kasulu, Camp Konkolo, Africa, Genève, Kituku, Matete, Kiburuta, Kirindi, Musuyi, Kowete et Jean-Banza, situés à 60 kilomètres au Nord de la cité de Kabimba, groupement de Kasanga-Mtoa, dans la chefferie de Tumbwe, territoire de Kalemie, province du Tanganyika. La majorité des familles déplacées a trouvé refuge dans la cité de Kabimba, dans le village Restaurant et dans le site spontané de Rugo, en groupement de Kasanga-Mtoa, chefferie de Tumbwe, territoire de Kalemie, province du Tanganyika. Cette vague des déplacés arrivés dans la cité de Kabimba est venue s’ajouter à la vague de la population sinistrée arrivée du 2 au 3 novembre 2021, due aux fortes pluies et aux vents violents qui ont provoqué une montée des eaux du lac TANGANYIKA et ont causé d’importantes crues dans les villages Katala, Kabanga, Mapera, Kiliza1, Kiliza2, Kiliza3, Mizimu, Kikoke, Kizimba, Kilingila, Rugumba, Chicha, situés au nord de la cité de Kabimba, sur l’axe Kabimba-Mwimbi Port, dans le groupement de Kasanga Mtoa, chefferie de Tumbwe, en province du Tanganyika. Plusieurs maisons ont été détruites causant des dommages économiques considérables : perte de toiture, murs écroulés, pertes d’articles ménagers essentiels et biens de valeur