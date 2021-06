République démocratique du Congo – Évaluation rapide – Suivi des urgences Dashboard #59, Période: 30 mai 2021

MÉTHODOLOGIE

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergency Tracking Tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains des populations. Ces informations sont collectées à la suite de visites sur le terrain et ou d’entretiens téléphoniques avec les informateurs clés des sites de déplacement ou des communautés d’accueil. D’autres informations sont ensuite recueillies et analysées à partir des outils d’évaluation rapide multisectorielle (ERM). Ce rapport présente les résultats de l’évaluation menée le 30 mai 2021 sur la route nationale menant vers la localité de SAKE en territoires de MASISI, province du Nord Kivu.

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

L’irruption du volcan Nyiragongo survenue dans la nuit du 22 au 23 mai 2021 et suivie de fortes activités sismiques enregistrées dans la ville de Goma et, en raisons des risques élevés d’une nouvelle éruption, les autorités provinciales ont ordonné à la date du 27 mai 2021 l’évacuation de 10 quartiers sur les 18 quartiers que compte la ville Goma. Il s’agit des quartiers MAJENGO, MABANGA NORD, MABANGA SUD, BUJOVU, VIRUNGA, MURARA, MAPENDO, MIKENO,

KAYEMBE et LEVOLCAN. Une bonne partie de la population du centre-ville de Goma s’est dirigée vers les territoires de MASISI, et de RUTSHURU pendant que d’autres se rendaient dans la province du Sud Kivu et au RWANDA. Ceux, n’ayant pas la possibilité de se rendre vers ces destinations, se sont dirigés à Saké à 20km dans le groupement de KAMURONZA et MUNVUYI SHANGA, chefferie de BAHUNDE, dans le territoire de Masisi, en province du Nord Kivu.