République démocratique du Congo – Évaluation rapide – Suivi des urgences Dashboard #54, Période: 22 mai 2021

MÉTHODOLOGIE

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergency Tracking Tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains des populations Ces informations sont collectées à la suite de visites sur le terrain et ou d’entretiens téléphoniques avec des informateurs clés dans les sites de déplacement et dans ou les communautés d’accueil. D’autres informations sont ensuite recueillies et analysées à partir des outils d’Evaluation Rapide Multisectorielle. Ce rapport présente les résultats de l’évaluation menée du 23 au 24 mai 2021 dans les périphéries de la ville de GOMA suite à l’éruption du volcan de Nyiragongo en territoire de NYIRAGONGO, province du Nord Kivu.

RÉSUMÉ DE L’ALERTE

Dans la nuit du 22 mai 2021 des milliers de personnes ont fui la ville de Goma et ses environs, suite à l'éruption du volcan du mont Nyiragongo. La coulée de laves s’étant dirigée vers l’est, en direction du Rwanda dans la localité de Kibatsi et vers Buhene en périphérie de Goma, a incité les autorités à donner l’ordre d'évacuation de manière préventive. Une partie de la population de Goma s’est dirigée vers le Rwanda à travers les postes frontaliers de la grande barrière. Tandis que d’autres se sont rendus vers le sud-ouest de la ville, en direction du territoire de Masisi plus précisément dans des localités situées sur le long de la route Saké. Plusieurs maisons et des petits villages des localités de KILIMANYOKA (MUTAHO, RUMBISHA, BUYENGWE, MUGERWA, MUJOGHA) dans le groupement de KIBATI les localités de KASENYI, BUHENE, KABAYA dans le groupement de MUNIGI et la localité de KANYANJA dans le groupement de BUHUMBA ont été directement affectées par la coulée de laves. Une partie la population affectée a trouvé refuge dans les localités de KIBUMBA, BUHUMBA, NGOBERA, RWIBIRANGA, KABANGANA, CHEGERA, NAKAVUMBI, KABUYE, KABUHANGA. Suite l’immobilisation de la coulée de la lave, les populations qui avaient fui précipitamment, commencent à retourner mais, toutefois, s’inquiète des répercussions des chocs sismiques ressentis dans les villages évalués. A la date de publication de ce rapport, ces mouvements de retour continuaient. Des collectes de données seront mises en œuvre régulièrement pour obtenir des informations à jour et plus approfondies qui seront partagées dans les plus prochains rapports.