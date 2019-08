République Démocratique du Congo UNHCR Mise à Jour Opérationnelle - 1 - 30 juin 2019

Le 11 juin, une réunion transfrontalière a eu lieu entre les Gouvernements du Burundi et de la RDC, ainsi que le HCR, à Uvira, SudKivu. La réunion a discuté du rapatriement des réfugiés burundais vivant en RDC, dans l’attente de la signature d’un Accord Tripartite.

Depuis le 6 juin, une flambée de violences a donné lieu à des déplacements massifs en Province de l’Ituri. Le HCR et OIM ont noté plus de 110.000 nouvelles arrivées dans les sites de PDI entre le 31 mai et le 20 juin. De plus, 8.647 personnes ont fui vers l’Ouganda en juin.

Dans le Territoire de Beni, NordKivu, des déplacements de petite échelle ont continué en juin. Ceux-ci ont suivi le déplacement de 95.000 personnes vers Nobili, près de la frontière ougandaise, en mai. Le HCR a distribué des articles ménagers essentiels à 2.500 familles PDI vulnérables (19.222 individus) en juin.

Le 11 juin, une réunion transfrontalière a eu lieu entre les Gouvernements du Burundi et de la RDC, ainsi que le HCR, à Uvira, Sud-Kivu. La réunion a discuté du rapatriement des réfugiés burundais vivant en RDC, dans l’attente de la signature d’un Accord Tripartite. La réunion a également servi de prélude au rapatriement volontaire prévu de 130 réfugiés du camp de Lusenda, qui ont confirmé leur intention de rentrer chez eux.

Le HCR a relocalisé 385 réfugiés burundais (146 ménages) depuis les centres de transit de Kavimvira et de Monge Monge, vers le site de Mulongwe. Ces réfugiés ont reçu un terrain et de l’assistance pour construire leurs propres abris.

Le HCR a enregistré 235 nouvelles naissances au site de Mulongwe et au camp de Lusenda, grâce a « Rapid Application » (Rapp), qui permet les enregistrements hors-ligne et accélère les temps d’enregistrement, réduisant ainsi les délais d’attente.

Dans le cadre de ses efforts pour prévenir les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG), le HCR a formé 60 dirigeants communautaires à Lusenda et à Mulongwe, sur la prévention des VSBG et la protection contre l’exploitation et les abus sexuels.

Quelque 36.073 réfugiés au camp de Lusenda et dans le site de Mulongwe, en Territoire de Fizi, Sud-Kivu, ont reçu des briquettes en biomasse pendant la période rapportée. Les briquettes en biomasse sont produites par les réfugiés et les locaux, afin d’offrir une solution alternative et écologique pour la cuisson.

Des articles ménagers essentiels, dont de la lessive, ont été distribués à 1.684 ménages au camp de Lusenda et dans le site de Mulongwe. De plus, 6.548 ménages ont reçu des moustiquaires, et 669 ont reçu des kits de cuisine à Lusenda et Mulongwe.