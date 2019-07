République démocratique du Congo: UNHCR Mise à Jour Intermediaire (1 – 15 juin 2019)

Le HCR effectue des relocalisations tandis que de nouvelles vagues d’arrivées de demandeurs d’asile continuent ; 440 réfugiés sud-soudanais ont été relocalisés vers le site de Biringi pendant la période rapportée. En même temps, depuis février 2019, les réfugiés qui vivaient dans des zones frontalières ont commencé à se conformer aux requêtes faites par les autorités pour qu’ils se déplacent plus loin dans les terres.

Une réunion transfrontalière entre les Gouvernements du Burundi et de la RDC, et les bureaux du HCR au Burundi et en RDC, a eu lieu le 11 juin à Uvira, en Province du Sud-Kivu. La réunion a traité des préparatifs pour le rapatriement des réfugiés burundais vivant en RDC, dans l’attente de la signature d’un Accord Tripartite. Cette réunion a également servi de prélude au rapatriement volontaire prochain de 130 réfugiés au camp de Lusenda, qui ont confirmé leur intention de rentrer chez eux.