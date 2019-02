République Démocratique du Congo: UNHCR Mise a Jour Intermediaire (1 – 15 janvier 2019)

Le HCR est alarmé par les violences sexuelles et basées sur le genre (VBG) perpétrées dans le territoire de Rutshuru, Province du Nord-Kivu. Parmi les 683 enlèvements survenus dans le territoire en 2018, 359 victimes étaient des femmes et 290 ont été violées. Le HCR suit la situation de près et travaille sur la prévention et la réponse aux VBG.

Avec le financement du HCR, l’ONG HelpAge a réhabilité sept écoles primaires situées entre Kamonia et Kamako, dans la province du Kasaï. Plus de 3.000 élèves fréquentent ces écoles, dont des déplacés internes, des retournés, des enfants congolais expulsés d’Angola et des enfants des communautés d’accueil. La majorité d’entre eux fréquentent une école à Kamako, où des centaines de milliers de personnes sont arrivées après avoir été expulsées d’Angola depuis octobre 2018. Autrefois en mauvais état, et faites de bâtons et de feuilles, les écoles disposent désormais de toitures métalliques, de portes et de structures en bâche.