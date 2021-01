République démocratique du Congo : Tableau de bord du Monitoring de Protection des incidents communautaires (Décembre 2020)

La carte de sévérité nous laisse entrevoir que ce sont les territoires de Kalemie, Nyunzu et Moba qui ont les plus été touché par les incidents de protection.

La dégradation de la sécurité à Nyunzu avec le regain de l’activisme des Maï-Maï Apa Na Pale dans le groupement Bango Bango II, Secteur Nord Lukuga, l’altération de la cohésion sociale entre les communauté Twa et Bantou à Moba et l’apparition d’une nouvelle faction de milicien Twa dirigé par les leaders Liwa et Simba dans la zone de santé de Nyemba sont des éléments qui justifie cette répartition des incidents.

Au cours du mois de décembre 2020, l’on observe une légère diminution des victimes d’incidents communautaire par rapport au mois de Novembre dans les territoires de Nyunzu, Pweto et Moba. Par ailleurs, dans le territoire de Kalemie l’on note une très forte hausse des victimes d’incidents communautaire sans doute à cause des Twa dirigé par les leaders Liwa et Simba. Dans les autres territoires, ce sont les groupes d’autodéfense Bantou dans le territoire de Moba et des Maïs Maï Apa Na pale dans Nyunzu qui ont été à l’origine des incidents communautaires. Bien qu'en légère diminution par rapport au mois de novembre 2020, les incidents communautaires ont fait plus de victimes et de violations de droits humains. Ces incidents sont à majorité en lien avec les attaques des miliciens Twa de la faction Liwa et Simba dans le territoire de Kalemie et des Maï-Maï Apa Na Pale dans le territoire de Nyunzu ainsi que des groupes d’auto-défenses de la communauté Bantou à Moba (Viols pillages, incendies et meurtres).

L’incident communautaire impliquant les forces de sécurité et de défense concerne le territoire de Pweto où des cas d’atteintes à la propriété et à l’intégrité physique ont été documentés dans le cadre des opérations militaires.