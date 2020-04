République démocratique du Congo : Sud Kivu - Évaluation rapide (ETT) - Rapport ETT n°018, Période du 17 au 20 Avril 2020

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergengy tracking tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Ces informations sont collectées dans les sites de déplacement ou les communautés hôtes, par le biais de visites sur le terrain et d’entretiens avec des informateurs clés. Ce rapport synthétique présente les résultats des évaluations réalisées du 19 au 20 Avril 2020 à travers des entretienst éléphoniquesavec les informateurs clés.

De fortes pluies du 16 au 19 Avril 2020 dans la cité d’UVIRA en territoire d’UVIRA ont causé d’importantes crues au niveau du lac TANGANYIKA, des rivières MULONGWE et KAVINVIRA, des ruisseaux KAALA, KAMONGOLA et NYARUMANGA. Ces crues ont engendré des inondations dans la cité, essentiellement dans les avenues RONPOINT, TUPENDANE, DULAC, NDAVA, TANGANYIKA, LUMAMBA, MURAMVYA, MUSHERU, UMOJA, KILIMA HEWA, KITUMAINI, MAEDELEO, HEWABORA, MUUNGANO, MAJENGO, SHABA, KITUNDU, KIVU, VIRUNGA, LENGHE, KALUNDU, KASAVUBU, SIMBA, BAVI, LIKASI, MUKULIMA, DELA CITE, NDIMBA, MUNANIRA, MULONGWE, KABARE, KALEHE, DU 24 NOVEMBRE, UVIRA et avenue FIZI situées dans les quartiers KAVIVIMRA, KASENGA, KAKOMBE, ROMBE I et ROMBE II et KIBONDWE. Plusieurs maisons et locaux administratifs privés et publics ont été détruits, causant ainsi des pertes en vies humaines et des dommages économiques considérables. Selon les informations récoltées, les populations sinistrées se seraient refugiées dans les parties non touchées des quartiers KAVIVINRA, KASENGA, KAKOMBE, KIBONDWE, ROMBE I et ROMBE II en occupant les écoles (E.P KAVINVIRA, E.P MASUZA, E.P KASENGA, E.P TANGANYIKA, E.P ESPOIR, EP POROTO, E.P KAVUYE, E.P JOSEPH, E.P KAGANDO, COLLEGE FOBI, INSTITUT BAKITHA, INSTITUT KABUNAMBO, INSTITUT CONFORTI, INSTITUT KITUNDU, INSTITUT ITAV, INSTITUT OLIVE LEMBE, INSTITUT REGINA MUNDI, INSTITUT AULARMES, UNIVERSITE NOTRE DAME DE TANGANYIKA), les églises (CHAPELLE CATHOLIQUE MURAVIA et KASENGA ), les maisonsen chantiers et dans les familles d’accueil.