République démocratique du Congo : Sud Kivu - Évaluation rapide (ETT) - Rapport ETT n°013, Période du 26 novembre au 2 décembre 2019

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergengy tracking tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Ces informations sont collectées dans les sites de déplacement ou les communauté hôtes, par le biais de visites sur le terrain et d’entretiens avec des informateurs clés. Ce rapport synthétique présente les résultats des évaluations réalisées du 26 Novembre au 2 Décembre 2019 à travers des missions d’évaluation sur terrain.

Depuis le 26 Novembre 2019, il a été rapporté d’intenses combats opposants des forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) aux troupes rebelles Rwandais du Conseil National pour le Renouveau et la Démocratie (CNRD) dans les hauts plateaux du territoire de KALEHE, province du SUD KIVU. Ces combats seraient le résultat du lancement de nouvelles opérations visant à déloger les groupes armés locaux et étrangers encore actifs dans cette zone. Cette situation de conflit a provoqué depuis le 15 Novembre 2019 un déplacement de populations des ménages des villages de ZIRALO, LUMBISHI, KAVUMU, MURUNGUZI, RUTARE, KITAHO, SHAMBOMBO vers les localités de SHANJE, IGALI et NUMBI, BIBATAMA. Une partie de ces déplacés se trouvent dans un des hangars de la MONUSCO dans la localité de BIBATAMA tandis qu’une autre partie occupe les locaux de l’établissementscolaire de la place.