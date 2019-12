République démocratique du Congo : Sud Kivu - Évaluation rapide (ETT) - Rapport ETT n°011, Période 11 novembre 2019

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergengy tracking tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Ces informations sont collectées dans les sites de déplacement ou les communautés hôtes, par le biais de visites sur le terrain et d’entretiens avec des informateurs clés. Ce rapport synthétique présente les résultats des évaluations réalisées le 11 Novembre 2019 à travers d’évaluations réalisées lors de missions de terrain.

Du 05 au 10 Novembre 2019, il a été observé des déplacements de populations en provenance des villages de KAMAMBO I, LWELELA, KUNGWE-KAMANGO, situés dans le territoire dans FIZI. D’autres déplacés proviennent des villages de BIJOMBO, KAHUNA, KIHUMBA, MUGETI, situés dans le territoire d’UVIRA et des villages KIGARUZA, MIKENGE, TULAMBO, NKONGO, MAKUTAN0, BUKURA, KASIRO dans le territoire de MWENGA, province du SUD-KIVU. Ces déplacés auraient fui les affrontements opposant une coalition des groupes présumés Mai-Mai au groupe BANYAMULENGE GUMINO). Certains de ces déplacés ont trouvé refuge dans le quartier SONGO et ses environs dans la cité d’UVIRA en Territoire d’UVIRA tandis que d’autres se sont installés ou sont en transit dans l’Eglise 37è CADC dans la localité de SONGO en attendant de connaitre leur destination finale.