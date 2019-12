République démocratique du Congo : Sud Kivu - Évaluation rapide (ETT) - Rapport ETT n°008, Période du 15 Aout au 06 Septembre et du 9 au 10 Octobre 2019

L’évaluation rapide de l’OIM (Emergengy tracking tool, ETT) est un outil mis en place dans le but de collecter des informations sur les mouvements importants et soudains de populations. Ces informations sont collectées dans les sites de déplacement ou les communauté hôtes, par le biais de visites sur le terrain et d’entretiens avec des informateurs clés.

Ce rapport synthétique présente les résultats des évaluations réaliséesle 10 Octobre 2019 à travers des visites directe dans le territoire de KALEHE en province du SUD KIVU

Du 15 Aout au 06 Septembre et du 9 au 10 Octobre 2019, il a été observé des déplacements de populations en provenance des villages de NYAMITABA, KILOLIRWE, MURAMBI, MUTABA, CIBUNGU, RUSHIGA, KABATI, NYANZALE, RUBAYA, KASHEBERE, MUHETO, MWESO, KIVUYE, KATOVU, situé dans le territoire dans le MASISI en province du NORD-KIVU. La vague des déplacés arrivé d’Aout à septembre 2019, aurait fuit suite à des affrontements opposant des groupes de présumés Mai Mai NDC Rénovés/ NDIMENDIME à la coalition APCLS/NYATURA et la vague de déplacement d’octobre aurait comme cause des conflits fonciers entre les propriétaires des terrains et la populations les environnants. En grande partie, les déplacés ont trouvé refuge dans le territoire de KALEHE,village de MUSENGE-RAMBA.