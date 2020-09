République démocratique du Congo: Sud-Kivu et Maniema - Aperçu des faits humanitaires majeurs janvier à juin 2020 (30 juin 2020)

Le plus gros déplacement de population de ces six derniers mois est enregistré dans les Hauts Plateaux de Fizi et d’Itombwe au Sud-Kivu. La résurgence des affrontements armées entre les milices communautaires en est la principale cause. Ce conflit qui a éclaté en février 2019 présente encore les signaux d’une nouvelle escalade. Depuis décembre 2019, plus de 210 000 déplacés engendrés par cette crise vers Fizi, Itombwe et Bijombo n’ont pu accéder à l’assistance alimentaire à cause des contraintes sécuritaires et d’accès physique. Les efforts devront se focaliser à limiter les risques de résurgence et à faciliter l'accès humanitaire sur Minembwe et Mikenge sur les six prochains mois. Par rapport à 2019, la population de déplacés dans les Hauts Plateaux de Fizi/Itombwe a augmenté de 22% au premier semestre 2020. Le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu, a enregistré des vagues successives de personnes déplacées. Dans la province du Maniema, depuis janvier 2020, une nouvelle crise a éclatée à Salamabila, au Sud. Cette crise a occasionné plus de 46 000 personnes déplacées de janvier à juin. Salamabila a aussi connu un afflux de déplacés venant de Shabunda (Sud-Kivu) où plusieurs groupes armés essaient de reconquérir du terrain. Ces déplacements ont eu un effet amplificateur sur les épidémies et sur la détérioration du contexte humanitaire.

L'impact humain des inondations de février-avril 2020 au Sud-Kivu et au Maniema est estimé à au moins 294 000 personnes touchées. Au moins 30 000 maisons ont été partiellement ou entièrement détruites, faisant 163 000 personnes sinistrées directement affectées par ces inondations au Sud-Kivu et environ 29 000 au Maniema. A Uvira, plus de la moitié des ménages sinistrés avaient leurs maisons construites dans le lit des rivières Mulongwe et Kamvivira, des zones naturellement impropres à l’installation humaine. La réponse en abris à Uvira implique le relogement d'au moins 65% des ménages sinistrés sur de nouveaux sites, plus viables. La Plaine de la Ruzizi a subi les plus lourdes pertes agricoles. Près de 15 000 hectares de cultures vivrières et maraîchères, des aménagements hydro-agricoles et pistes de desserte rurale ont été engloutis par les eaux. Cette importante perte des moyens de subsistance et la destruction des routes, du réseau d’eau potable, des centres de santé, des écoles et des marchés ont accentué la sévérité des besoins humanitaires dans plusieurs zones, désormais classées comme prioritaires pour des intervention humanitaires d'urgence dans la planification opérationnelle de la réponse humanitaire au deuxième semestre 2020.