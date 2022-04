République Démocratique du Congo (Sous-délégation de Kalemie) - Factsheet de janvier à décembre 2021

Présence de la sous-délégation HCR Kalemie

La Sous-Délégation (SD) du HCR à Kalemie a ouvert en septembre 2005, dans le cadre du rapatriement des réfugiés congolais depuis la Tanzanie et la Zambie

Aujourd’hui, avec 32 staffs, la SD couvre les 4 provinces du Grand Katanga ; Tanganyika, Haut Katanga, Lualaba et Haut Lomami

Le HCR a répondu principalement à la situation des personnes déplacées internes et retournées au Tanganyika, et continue à apporter une assistance aux réfugiés présents au Tanganyika, Haut Katanga et Lualaba.

Contexte Opérationnel

En 2021, la Sous-Délégation de Kalemie a évolué dans un environnement caractérisé à la fois par l’accalmie dans certains territoires, la résurgence du conflit intercommunautaire Twa/ Bantou, l’activisme des milices, groupes armés et des opérations des FARDC en particulier dans les territoires de Nyunzu, Kongolo et Kalemie.

La situation sécuritaire volatile a réduit l’impact des interventions et a occasionné des mouvements de population et de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme. En 2021, 8 658 violations de droits humains ont été collectés et ont affectés 15 475 victimes en particulier les personnes retournées. Par ailleurs, des mouvements de retour des populations d’observent dans les villages environnant la ville de Kalemie grâce à l’accalmie due aux efforts conjugués des autorités provinciales et des acteurs humanitaires et de protection dans la sensibilisation sur la cohabitation et la coexistence pacifique, faisant de la zone d’opération une zone de déplacements croisés ; nouveaux déplacements et mouvement de retours. Au 31 décembre 2021, la population des personnes déplacées internes est de 371 142 et la population des retournés est de 228 908 dans la province du Tanganyika. Les provinces du HautKatanga, Lualaba et Haut-Lomami connaissent une recrudescence de la criminalité urbaine dans les villes de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kamina. La ville de Kalemie est également touchée.