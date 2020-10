République Démocratique du Congo: Situation humanitaire dans le territoire de Nyunzu (8 octobre 2020)

Territoire de Nyunzu : nouvelle flambée de violences depuis janvier 2020

Le territoire de Nyunzu1 est situé dans la province de Tanganyika, au sud-est de la République démocratique du Congo.

En 2013, un conflit intercommunautaire lié à l’accès à la terre a affecté la province de Tanganyika et causé d’importants mouvements de population et de nombreuses violations des droits humains. La résurgence de ce conflit, en juillet 2016, avait affecté toute la province et occasionné le déplacement interne de 700 000 personnes dans les territoires de Kabalo,

Kongolo, Manono et Nyunzu.

Depuis janvier 2020, le territoire est aux prises avec une nouvelle flambée de violences du fait de la reprise des violences intercommunautaires et du regain d’activisme des groupes armés. La situation sécuritaire s’est détériorée dans le sud de Nyunzu et s’est étendue au nord et à l’ouest du territoire. Cependant, une certaine accalmie est observée depuis le mois de mai.

Le bilan des violences, au premier trimestre, fait état d’une centaine de personnes tuées et d’un certain nombre de blessés. Des maisons ont été incendiées, des écoles détruites et des centres de santé pillés.

Les violences dans le territoire de Nyunzu ont également aggravé des difficultés d’accès aux services sociaux de base et entrainé une perte des moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables. D’ici la fin de l’année, la communauté humanitaire vise près de 70 600 personnes à travers des interventions en assistance et protection dans le territoire.