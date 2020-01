République Démocratique du Congo (RDC) Tableau de Bord de Suivi des Flux de Populations (25 Juillet – 15 Août 2019 )

VUE D’ENSEMBLE ET TENDANCES

Ce Tableau de Bord offre une analyse des tendances de mobilité des populations observées au niveau de deux (2) points de suivi des flux établis aux points de contrôle (POC) OPRP et Mubambiro autour de Goma dans la République Démocratique du Congo. Les observations ont été effectuées entre le 25 Juillet et le 15 Août 2019. Pendant la période considérée, un total de 15,608 mouvements ont été observés par les enquêteurs à ces points.

Près de 99% des mouvements étaient internes, au sein de la RDC, avec un 0.4% négligeable de flux entrants provenant d’autres pays et moins de 1% de flux sortants vers d’autres pays. La majorité des voyageurs venait de, ou partait des, localités avoisinantes d'OPRP et Mumbabiro, toutefois, des voyages à longue distance ont été notés, surtout à partir des régions affectées par Ebola telles que Butembo, Bunia,

Mambasa et Beni.