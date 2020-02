République démocratique du Congo (RDC) : Rapport de la mission d'évaluation de la situation éducative sur les axes Kalemie – Territoire de Moba du 04 au 10 Novembre 2019

I. Contexte et Justification de la mission

Les territoires de Kalemie et Moba ont été victimes des conflits interethniques qui ont pris de l’ampleur à la fin de l’année 2016-2017. Plusieurs dégâts ont été enregistrés en l’occurrence la destruction des infrastructures de base dont les écoles. Il a été identifié 45/126 écoles de la sous division de Kalemie 1 et 53/215 des sous divisions de Moba 1 et 2 détruites complètement et laissant environs 19 800 enfants en rupture scolaire.

En début de l’année 2018, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement en collaboration avec les acteurs humanitaires ; une certaine accalmie a été observée sur l’axe Kalemie-Moba, territoire de Kalemie et dans le territoire de Moba. Les populations avaient commencé à retourner dans leurs villages respectifs.

Il avait été constaté la reprise de certaines activités à l’exception des activités scolaires. D’après plusieurs rapports des humanitaires sur l’axe Kalemie – Moba et dans le territoire de Moba, dont le dernier datant du mois de Mai 2019, rapportait que 7 écoles de l’axe Kalemie – Moba n’avaient jamais repris les activités scolaires malgré le retour des populations dans les villages. Aussi, la division provinciale de l’EPSP rapportait qu’environs 22 écoles des sous divisions de Moba 1 et 2 n’avaient pas ouvertes les portes.

Faisant suite de ce qui précède, étant au début de l’année scolaire le cluster éducation en collaboration avec le directeur de l’EPSP Tanganyika 1 se sont convenus de faire une descente sur terrain pour évaluer globalement la situation éducative des enfants et en particulier les 7 écoles de la sous division de Kalemie sur l’axe Kalemie- Moba encore fermées et les 22 des sous divisions de Moba 1 et 2.

A la même occasion, l’EPSP et le cluster auront à informer les parents sur la gratuité au primaire pour qu’ils comprennent et envoient leurs enfants sans distinction aucune fille et garçon en âge scolaire a l’école sans crainte la charge du cout des frais scolaire qui constituaient une barrière pour eux dans le temps.