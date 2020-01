République démocratique du Congo (RDC) - Dashboard de surveillance des flux - Maladie à Virus Ebola (MVD) 1 - 28 novembre 2019

Au cours de la période de référence du 1er au 28 novembre, un total de 38 940 mouvements ont été observés à cinq points de surveillance des flux (Flow Monitoring Points - FMP) aux points d'entrée et de contrôle (PoE/PoC) : Kanyabayonga, Kilolirwe, Mumbambiro, Grande Barrière de Goma et le port de Goma. Ces emplacements ont été choisis stratégiquement pour la protection des grands centres de population, la surveillance des mouvements transfrontaliers et la surveillance des mouvements entre les zones touchées et non touchées. x Les données de l'OMS et du ministère de la santé montrent qu'un total de 8 zones sanitaires ont été touchées au cours du mois de novembre. Les zones de santé touchées sont définies comme celles où un cas de MVE a été confirmé depuis 21 jours avant le début de la période de référence jusqu'à la fin de la période (c'est-à-dire du 9 octobre au 30 novembre 2019). Le nombre de cas nouvellement confirmés a diminué au cours de la période de référence, passant de 76 cas en octobre à 39 cas en novembre, tandis que le nombre de zones où de nouveaux cas ont été enregistrés est passé de 10 à 4.