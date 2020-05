République Démocratique du Congo (RDC) - COVID-19 bulletin conjoint des marchés - mars / avril 2020

INTRODUCTION

Afin de mieux comprendre comment les marchés congolais sont affectés par la crise sanitaire provoquée par la propagation du COVID-19, et d’informer les réponses humanitaires sous forme de transferts monétaires (cash), ce bulletin conjoint des marchés a été produit en avril 2020 et rassemble les dernières informations sur les tendances du marché en RDC. Cette initiative a été menée en collaboration avec le Cash Working Group (CWG), le Cluster Sécurité alimentaire, ainsi que l'équipe Vulnerability and Analysis Mapping (VAM) du Programme Alimentaire Mondial (PAM), Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), la Cellule d'Analyses des Indicateurs de Développement (CAID), SAFER, le Congo Humanitarian Analysis Team (CHAT) de Mercy Corps et REACH - c.a.d. tous les acteurs actifs dans la surveillance des marchés.

Ce premier bulletin des marchés fournit un aperçu : i) de la couverture géographique des initiatives de surveillance des marchés en cours, ii) du coût du panier minimum alimentaire (PMA) du PAM dans les différentes régions évaluées par le VAM, FEWS NET et CAID/VAM et de l'évolution des prix entre janvier et mars 2020, iii) de la fonctionnalité des marchés et de la chaîne d'approvisionnement dans l'Est de la RDC tandis que des mesures liées au COVID-19 ont été mises en places au niveau national. Les données utilisées pour l'analyse des prix ont été obtenues via les exercices réguliers de suivi des marchés du VAM, FEWS NET et CAID et couvrent la période de janvier à mars 2020 (c.a.d avant la mise en œuvre des mesures COVID-19). L'analyse de la chaîne d'approvisionnement a été réalisée au moyen d'évaluations rapides par REACH et le CHAT en avril 2020, à la suite de la mise en œuvre des mesures de santé publique liées à la propagation du COVID-19. Pour plus de détails sur la méthodologie et les sources des données analysées, veuillez consulter la section correspondante du bulletin.

RÉSULTATS CLÉS