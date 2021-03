République démocratique du Congo (RDC) - COVID-19 bulletin conjoint des marchés - septembre / octobre / novembre / décembre 2020

INTRODUCTION

Dans la continuité des trois précédents bulletins conjoints des marchés, cette quatrième publication couvrant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, va poursuivre l'analyse de l'évolution des prix sur les marchés congolais. Poursuivre l'analyse sur le long terme va permettre d'améliorer la compréhension de l'impact des mesures gouvernementales liées au COVID-191 qui ont eu lieu en mars-avril 2020 dans un contexte plus large. L'analyse, qui vise à identifier les fluctuations des prix à l'échelle nationale et les tendances régionales, a pour but d'informer la réponse humanitaire sous forme de transferts monétaires de manière actualisée.

Ce bulletin conjoint d'analyse a été réalisé dans le cadre de l'initiative collaborative lancée en mars 2020 par l'ensemble des acteurs impliqués dans la surveillance des prix et le fonctionnement des marchés : Cash Working Group (CWG), le Cluster Sécurité Alimentaire, ainsi que l'équipe Vulnerability and Analysis Mapping (VAM) du Programme Alimentaire Mondial (PAM), Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), la Cellule d'Analyses des Indicateurs de Développment (CAID), SAFER, le Congo Humanitarian Analysis Team (CHAT) de Mercy Corps et REACH.

Le bulletin s'articule autour d'une première page de résultats clés et de couverture de l'analyse pour se poursuivre en détaillant les données utilisées, la méthodologie appliquée et une analyse plus approfondie des tendances observées.