République Démocratique du Congo (RDC) - Concept des opérations, mai 2018

Résumé

La République Démocratique du Congo (RDC) est une crise humanitaire d’une longueur et d’une complexité sans précédent à échelle mondiale. La permanence des conflits armés sporadiques, l’absence d’infrastructures pérennes et le contexte sécuritaire particulièrement volatile sont autant de facteurs qui entravent le retour à la stabilité et aggravent la vulnérabilité des populations. En effet, on estime à plus de 7,3 millions le nombre de personnes affectées par les multiples urgences qui touchent le pays dont 6,9 millions en besoin d’aide urgente parmi lesquels 4,2 millions sont des enfants.

De plus, dans ce contexte critique classé en urgence de niveau L3 ; par le IASC en octobre 2017 pour les 5 provinces du grand Kasaï, le Tanganyika et les provinces du Kivu ; les besoins des populations ont été exacerbés de façon exponentielle par cette crise additionnelle. Pour répondre efficacement à l’urgence accrue dans ces « hot spots », la communauté humanitaire fait face à de fortes contraintes d’accès physique qui affectent la mise en place des programmes de réponse de tous les acteurs humanitaires.

Avec un total de plus de 150,000 km de route – tous types de routes confondues – dont moins de 3,000 km sont asphaltées, mais toutes sujettes à une forte détérioration par les pluies, l’accès humanitaire en RDC demeure l’un des principaux défis auxquels la communauté humanitaire se trouve confrontée. En effet, aux contraintes d’accès physique viennent s’ajouter les contraintes d’accès sécuritaires et administratives – ce qui limite d’autant plus la capacité des acteurs humanitaires à atteindre les populations dans le besoin d’assistance. Le transport de passagers par voie aérienne est primordial dans ce vaste pays grand comme l’Europe de l’Ouest, dans certains cas le transport de l’aide humanitaire d’urgence doit également se faire par voie aérienne.

Les besoins humanitaires sont élevés et continus à l’est, dans le centre du pays ainsi qu’à Kinshasa. Ils ont été également exacerbés ces derniers mois par la crise humanitaire majeure que traversent les 3 Kasaï. En effet, les provinces du Kasaï Oriental, Kasaï Central et Kasaï sont en proies à une insécurité élevée résultant de tensions inter-ethniques et des affrontements entre l’armée et les miliciens. Ceux sont dans ces deux dernières provinces que les besoins en coordination, en partage d’information logistique et en fourniture de services logistiques communs ont été identifiés comme prioritaires.