République démocratique du Congo (RDC) : Analyse des données secondaires - Cluster Éducation National Octobre 2019

Analyse des données secondaires pour le Cluster Education.

Ce rapport est basé sur une analyse de 162 rapports produits par des acteurs variés du secteur d’éducation en RDC. Ces rapports ont été produits en 2018 et 2019. Les résultats de l’analyse sont organisés en 6 sections principales : résultats sur les standards de base, les résultats sur l’accès et l’environnement d’apprentissage, les résultats sur les enseignants et autres personnels de l’éducation, les résultats sur la politique de l’éducation et les résultats sur les aspects globaux. Cette répartition s’apparente au cadre des standards minimaux du Réseau International pour l’Education en Situation d’ Urgence (INEE). Les rapports analysés ont permis de couvrir 18 provinces suivantes : Sud-Kivu, Ituri, Nord-Kivu, Bas-Uélé, Haut-Katanga, Tanganyika, Mai-Ndombe, Tshopo, Lomami, Equateur, Kasai-Central, Maniema, Haut-Lomami, Kasai, Nord-Ubangi, Lualaba, Sankuru et Kasaï-Oriental.