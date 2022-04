République Démocratique du Congo - Rapport annuel : Monitoring de Protection 2021 - Sous-délégation de Kalemie

RESUME

Le contexte sécuritaire et de protection dans les provinces Tanganyika et Haut Katanga (Pweto) est resté fortement marqué par l’activisme des groupes armés et les conflits intercommunautaires qui ont entrainé plusieurs violations graves violations des droits humains à l’encontre des populations civiles.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Monitoring de Protection en faveur des personnes déplacées interne dans la province ainsi que dans le cadre de la réponse humanitaire de l’UNHCR afin de renforcer la protection des PDIs et retournés contre les conséquences des conflits armés, INTERSOS a documentés 8658 cas de violations/abus de droits humains affectant 15475 victimes. Parmi ces victimes, l’on a dénombré 6451 PDIs retournés, 1701 PDIs, 505 résidents et 1 réfugié. Les incidents qui couvrent toute la période de l’année 2021, ont été collectés à l’aide de l’outil Kobo Tool box de janvier à février et de mars à décembre 2021 avec l’outil SAR (Système d’analyse et de réponse). Les données ainsi collectées à l’aide de ces deux outils ont permis d’avoir un aperçu global de la situation de vulnérabilités des personnes en situation de déplacement et de retour. Et qui pour la plupart des cas ont été exposées aux violences suites aux différentes attaques des groupes armés, miliciens, des bandits armés, groupes avec affinité ethnique (groupes d’auto-défense), des FARDC et la PNC, ANR, DGM faisant ainsi l’objet d’atteintes aux droits à la propriété (pillages, extorsion de biens) ; à l’intégrité physiques et à la vie (coup et blessures, meurtres, mutilations) à la liberté (enlèvement, arrestation arbitraire etc).

A partir du quatrième trimestre 2020 et le long du premier semestre 2021, le territoire de Kongolo a régulièrement subi des pressions externes liées à la détérioration du tissu sécuritaire chez ses voisins de l’Est (Nyunzu) et du Nord (Kabambare/Maniema) ayant entraîné sur son sol des milliers des personnes déplacées internes, sans espoir immédiat d’un retour.