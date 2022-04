République Démocratique du Congo - Rapport annuel de 2021 - Sous-délégation de Kalemie

CONTEXTE OPÉRATIONNEL La Sous-délégation de Kalemie apporte la protection internationale et assistance aux réfugiés et demandeurs d’asile, les personnes déplacées internes et retournées, les rapatriés et les personnes à risque d’apatridie. Dans la province du Tanganyika, la population des personnes déplacées internes était 371 142 en décembre 2021, où une légère diminution a été observée. La population des retournés quant à elle, a augmentée de 62 063, passant de 166 845 personnes à 228 908 entre janvier et décembre 2021.

Enfin, la population des réfugiés est restée plus ou moins stable avec une diminution de 526 individus entre janvier et décembre 2021 dans le grand Katanga, soit un total de 4 102 réfugiés.

Ces variations importantes concernent d’une part les naissances enregistrées (133 personnes), le rapatriement volontaire de 31 personnes ainsi que l’inactivation de 659 individus absents à la vérification physique conduite au cours de l’année 2021. La majorité de ceux qui ont été absents à la vérification concerne le territoire de Dilolo dans la province du Lualaba. Ils auraient migré vers la province du Kasaï, à la recherche d’opportunités et pour faire du commerce.

Les rapatriés de la Zambie, sont principalement installées dans les territoires de Pweto dans la province du Haut-Katanga et de Moba dans la province du Tanganyika. Les rapatriés spontanés dans le territoire de Pweto sont arrivés par petit groupe depuis 2019 et le Monitoring s’est poursuit tout au long de l’année 2021 et a contribué à la mise à jour des données sur les rapatriés spontanés. En effet, 554 ménages de 2490 personnes sont venus s’ajouter auprès de 20 000 personnes déjà rentrées spontanément. En réponse à ces vagues de retours, l’opération de rapatriement volontaire librement consenti a été lancé et 59 familles de 228 personnes ont bénéficié d’un accueil dans la dignité et sécurité.

L’’opération va s’intensifier en 20222, avec le renforcement des activités de réintégration.

Au niveau sécuritaire, la Sous-Délégation de Kalemie, couvrant toutes les 4 provinces issues du démembrement du Grand Katanga, a évolué dans un environnement caractérisé par, tantôt par l’accalmie dans certains territoires, tantôt par la résurgence du conflits intercommunautaires (Twa et Bantou) et l’activisme des milices et groupes armés et des opérations militaires dans d’autres.

La situation sécuritaire dans cette espace géographique est restée dominée par les activités des miliciens Mai-Mai Malahika, Kabeke, Apa na Pale et Perci MotoMoto, Kabeke etc, dans la partie nord de la province de Tanganyika. Des incursions, coupures des routes et attaques des positions militaires par ces miliciens Mai -Mai, ont occasionné des placements massifs de la population, des morts des civiles que les militaires, principalement dans une partie du territoire de Nyunzu, Kongolo et Kalemie.

Face à la menace permanente due à la présence et activisme des milices, les autorités provinciales, particulièrement les FARDCs ont lancé des opérations militaires des traques des miliciens dans le territoire de Nyunzu (Kisengo et ses environs) et la zone de Bendera, afin de freiner et mettre fin aux activités de ces derniers lesquelles deviennent très récurrents dans ces zones. Par ailleurs, avec le retour progressif de sécurité dans certains axes, jadis bastion des milices suite aux actions combinées des autorités provinciales et des FARDCs dans la recherche de la paix, et les sensibilisations sur la cohabitation pacifique, un nombre important des personnes déplacées ont regagner leurs villages d’origine ou se sont relocaliser dans les villages environnant de la ville de Kalemie.

Dans les provinces du Haut-Katanga, Lualaba et Haut-Lomamie, c’est la recrudescence de la criminalité urbaine dans les grandes villes comme Lubumbashi, Likasi, Kolwezi,

Kamina. La ville de Kalemie n’en est pas du reste.