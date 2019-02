République Démocratique du Congo - Provinces du Kasaï, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental, de la Lomami, du Sankuru, du Sud Kivu, du Tanganyika: Matrice de suivi des déplacements - Principaux résultats - Février - Novembre 2018

En réponse à la crise humanitaire qui affecte actuellement la République Démocratique du Congo, l‘Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a lancé des exercices DTM - matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix) dans sept (7) provinces du pays.

L‘objectif de ce projet est de fournir des informations de base concernant les personnes déplacées internes (PDI) et retournées dans le pays. Ces résultats permettront de mieux comprendre les dynamiques du déplacement forcé en République Démocratique du Congo (RDC) et d’adapter la réponse humanitaire aux réalités observées.

Ce rapport présente les principaux résultats des évaluations DTM qui ont été conduites dans les provinces du Kasaï, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental, de la Lomami, du Sankuru, du Sud Kivu et du Tanganyika du 22 février au 28 novembre 2018 dans 137 zones de santé.

Les informations présentées dans ce rapport reflètent des mouvements de population qui ont eu lieu en 2016, 2017 et 2018. Ces évaluations ont été menées suivant les méthodologies et outils DTM standards qui ont été développés par l’OIM dans plusieurs pays du monde.

Les équipes de terrain ont atteint tous les villages accessibles dans ces provinces et ont collecté des données par le biais d’entretiens auprès d’informateurs clés. Pour ces évaluations, un total de 22 125 villages ont été évalués au travers d’entretiens conduits auprès de 60 869 informateurs clés par les partenaires de l’OIM**, en collaboration avec la DPS (Division Provinciale de la Santé). La plupart des personnes déplacées dans ces provinces ont été identifiées dans le Sud Kivu et le Kasaï Central (respectivement 28% et 26 %). Environ 55 % des retournés ont été identifiés au Kasaï Central et au Kasaï: dans ces deux provinces, les informateurs clés ont rapporté que depuis 2016, plus de 2 500 000 individus ont regagné leur village d’origine après avoir été déplacés. Les populations affectées vivent principalement dans les zones rurales et dépendent de l’agriculture de subsistance. Selon les observations de terrain, les PDI fuient souvent des zones reculées où ils souffrent d’un manque d’assistance et d’un accès limité aux services de base.