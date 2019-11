République Démocratique du Congo - Profil de Protection : Kasaï Central (septembre 2019)

Tendance générale des incidents

Vingt (20) moniteurs déployés dans les 8 zones de santé couvertes par le monitoring de Protection en territoire de Dibaya, Dimbelenge, Luiza (zone de santé de Luambo) et la ville de Kananga ont collecté 708 incidents, soit une diminution de 22 incidents comparativement au mois passé. Les violations de droit à la propriété et les VBG constituent plus de la moitié d’incidents, soit 68,9% contre 67.1 % en août. Les rapatriés spontanés venus d’Angola ont été les plus suivis par les moniteurs et touchés à 42.1%, suivis de résidants avec 25% et retournés (anciens PDI) avec 20,9%. Cependant, seuls 326 sur les 708 incidents collectés et documentés en septembre ont été suivis, soit 46%.