République Démocratique du Congo - Profil de Protection : Kasaï (septembre 2019)

Tendance générale des incidents

Au total 486 incidents de protection ont été enregistrés durant le mois de septembre, soit une hausse de 3% par rapport au mois d’août, cette situation est due aux conflits de pouvoir coutumier et la faible présence de l’autorité étatique. La plupart des violations portent sur les droits à la liberté et à la propriété. Ces incidents ont été enregistrés dans le territoire de Kamonia,

Luebo et la ville de Tshikapa où War Chiild mène des activités de monitoring et d’assistance aux populations affectées par le déplacement. Comme pour les mois antérieurs les PDI retournés restent les plus touchés par ces violations, suivis des quatre autres catégories de communautés. On note cependant que les enfants sont également victimes de plusieurs violations dont les VBG. Pour ce qui est des violations du droit à la propriété et à la liberté, ce sont principalement les hommes de plus de 18 ans qui en sont victimes. 77 % des cas enregistrés ont fait objet d’une réponse de protection par référencement, orientation, plaidoyer, prise en charge médicale et judicaire.