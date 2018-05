République Démocratique du Congo : Plan stratégique 2017-2019 Cluster WASH

1. Introduction et objectifs

Le Cluster WASH en République Démocratique du Congo a été activé depuis 2006 suite à la mise en place de la réforme humanitaire suivi du Transformative Agenda. L'approche Cluster est établie avec le gouvernement et les acteurs humanitaires en RDC dans un contexte de situation d'urgences pour garantir des réponses efficaces et efficientes du secteur.

La mission du Cluster, en plus de assurer les 6+1 fonctions clés du Cluster selon les engagements globales, est de:

Coordonner la réponse sur les interventions d'urgence et des activités de relèvement rapide;

Travailler en partenariat avec tous les membres du cluster Wash et le cluster santé afin de réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies d’origine hydriques;

S’assurer que les actions sont fondées sur des évidences, la couverture des gaps et que le ciblage priorise la réponse WASH;

Renforcer le leadership du Coordonnateur humanitaire, améliorer la coordination et assurer la redevabilité de tous les acteurs.

Depuis son activation en RDC, et comme ailleurs dans le monde, l'UNICEF assure la coordination du Cluster WASH au niveau national et provincial comme Agence lead. Cette coordination consiste en la mobilisation de ressources, la gestion de l'information, le développement de standards applicables selon le contexte, le plaidoyer, le renforcement des capacités des acteurs, la préparation et la réponse d’urgence, ainsi que le suivi des interventions WASH.

Sur base des données collectes et analyses, la coordination du Cluster WASH a produit, avec le concours d’UN-OCHA, la section WASH du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2017-20191. Le Plan Stratégique du Cluster WASH RDC 2017-2019 s’intègre donc dans sa totalité au PRH élaboré par l’Équipe Humanitaire Pays (EHP), endossé par le Coordonnateur Humanitaire en Décembre 2016 et présenté en février 2017.

Pour les prochaines 3 années, la planification humanitaire confirme que les besoins humanitaires de la RDC sont dus à une crise complexe et prolongée dont 7,3 millions de Congolais soit 8% de la population, auront besoin d’une aide humanitaire d’urgence en 2017 (22,3 millions de personnes pour 2017-2019). Cette crise complexe et prolongée entraine trois conséquences humanitaires majeures:

La vulnérabilité aiguë causée par la perte d’accès aux biens et services fondamentaux. Les atteintes au droit à la vie, à la dignité et à l’intégrité de la personne. Epidémies, malnutrition aiguë et urgence alimentaire.

Bien que le Plan de Réponse Stratégique ait été élaboré afin de répondre aux besoins prioritaires qui est celui de sauver des vies, le Cluster WASH doit renforcer sa stratégie afin de compléter la partie liée au relèvement précoce, créer des liens avec le développement et les aspects de respect de la Norme Humanitaire Fondamentale de qualité et de redevabilité. Pour assurer au mieux sa mission, une étape clé est d’adapter les grandes lignes de sa stratégie aux recommandations du Plan d’Action Humanitaire. Le travail effectué a été base sur le bilan du Cluster 2016 et sa stratégie et sur l’Humanitarian Needs Overview (HNO) 2017 et sur le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) pluriannuel janvier 2017 – décembre 2019.

Le présent document a pour objectif de présenter les bases du travail du Cluster pour la période 2017-2019 et représente le plan stratégique pluriannuel, en accord avec le HRP 2017-2019.

Le contenu de ce document a été consolidé par l’équipe de coordination du Cluster avec le concours de ses membres à l’issue de l’atelier annuel de planification stratégique qui s’est tenu à Kinshasa du 21 au 23 février 2017. Cet atelier stratégique du Cluster WASH a eu objectif principal de définir les activités clés et le plan de travail qui seront mise en oeuvre atteindre les résultats WASH du HRP 2017-2019, avec un plan détaillé pour 2017. 53 personnes (10 femmes) venant de diverses provinces y ont participé, dont 18 ONG internationales, 15 ONG nationales, 2 agences ONU, 2 structures étatiques.

Au terme de cet atelier, les participants ont :